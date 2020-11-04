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Citi八達通白金卡搭公共交通工具享15%車費回贈　到底係咪咁着數？

日常開支 17:47 2020/11/04

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Citi八達通白金卡搭公共交通工具享15%車費回贈　到底係咪咁着數？

本港失業率持續上升，不少打工仔面臨放無薪假、失業等情況，生活開支都要慳得就慳。本港有信用卡提供車費回贈，近日Citibank花旗銀行更把八達通白金卡的15%車費回贈優惠，由巴士拓展至港鐵、渡輪、電車及綠色專綫小巴。優惠看似比以往吸引，到底是否真的這麼着數？

【延伸閱讀】交通補貼門檻7月起下調至200元　港鐵車費8折　都會票月票減100元

在車費回贈方面，Citi八達通白金卡將優惠由巴士拓展至港鐵、渡輪、電車及綠色專綫小巴，完成指定簽帳要求可享15%車費回贈。

簽帳要求提高至3,000元

不過，Citibank今次大幅提高簽帳要求，由每月合資格簽帳滿1,500元增至3,000元，而每月回贈上限仍維持300元。若每月合資格簽帳達1萬元，除了指定公共交通工具車費回贈外，更可享5%隧道費回贈，而車費回贈上限則提高至500元。

至於現金回贈方面，Citi八達通信用卡回贈比率仍然是0.5%，每簽帳200元即可回贈1元八達通現金。

需要注意的是，Citi八達通信用卡的合資格簽帳不包括八達通自動增值服務交易、八達通於手機付款如ApplePay之增值、「Pay All」服務、繳費、基金及保險供款、轉數快的交易等。

因為Citi八達通白金卡的每月簽帳要求較高，未必人人可以滿足要求。如果主要以巴士代步，或可考慮申請ICBC•KMB銀聯雙幣卡，只要每月簽帳滿1,000元，即可享20%九龍巴士及龍運巴士車費回贈。

責任編輯：曹佩鈞

 

欄名 : 生活理財

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