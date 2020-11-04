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【螞蟻上市觸礁】孖展抽新股太進取？龔成：低吸阿里巴巴留意呢個位

理財學堂 17:11 2020/11/04

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【螞蟻上市觸礁】孖展抽新股太進取？龔成：低吸阿里巴巴留意呢個價位 -

螞蟻集團 （新上市編號：06688） 昨晚（3日）宣布暫緩A股及H股的上市安排。有關決定令一眾用孖展認購螞蟻的散戶大失預算，更面臨蝕認購手續費及孖展利息。消息更拖累阿里巴巴  （09988） 股價，今日收市跌逾7%，收報277.2元。投資者未來再用孖展認購新股時，應注意甚麼風險？若有意趁阿里巴巴股價回落吸納，又應留意哪一個水平？

【螞蟻上市觸礁　股民孖展利息蝕幾多？：按此

孖展抽新股太進取？需考慮不確定因素

螞蟻上市的計劃引發起認購熱潮，被稱為「史上最大IPO」，本港有逾百萬人參與認購，凍資1.3萬億元，本有望問鼎港股史上最大凍資王惟證券持牌人、專欄作家龔成早前已在社文媒體發文指，不建議投資者用過於進取的方式抽螞蟻新股。他指是由於孖展認購屬借貸，涉及相當金額的利息開支，而且新股上市存有不確定因素，如領展 （00823） 及百威亞太 （01876） 也曾在上市前擱置上市計劃。雖然類似情況發生的次數不多，但他認為投資者認購新股時應考慮相關風險。

不少投資者希望透過孖展方式認購新股來增加中籤率，不過就着螞蟻超額認購的情況，龔成認為不論是抽10手或抽100手，有機會最終可能同樣只抽中1手。他指出，投資者在大幅超額認購的情況下，想要增加中籤率只能「借盡」孖展，惟最後抽中的股數也極可能不如預期，導致所得回報與風險不成正比，因此，「借盡」孖展非一個明智的投資策略。

【螞蟻集團AH股暫緩上市　券商退款安排一覽：按此

阿里巴巴受拖累　現持有應止蝕嗎？

對於螞蟻暫緩上市，龔成分析指，有關決定與監管問題有關。他指出，由於螞蟻主要業務為借貸及支付服務，當局或擔心對螞蟻上市後業務急促發展，而所受的監管未有與銀行機構看齊，或有機會引發金融危機。相信今次螞蟻暫緩上市後，當局及集團需集中處理監管問題。

有關消息拖累阿里巴巴今日跌逾7%，收市報277.2元。龔成指螞蟻暫緩上市令阿里巴巴中長期出現波動，惟未有影響其業務本身的質素，相信在未來與監管機構達成共識後，螞蟻最終有機會成功上市。

他建議現持有阿里巴巴的投資者繼續持有，作為長綫投資，毋須對中長期的股價波動過分憂慮；而有意趁低吸納的投資者，可吼250元水平買入，或考慮採用月供計劃。

龔成又提醒投資者，若在今次抽新股損失認購手續費及孖展利息，不宜有投資其他股份來填補損失的想法。他建議投資者應按個人需要及能承擔的風險做好資產配置，買入優質股作長綫投資。

記者：李瑩

欄名 : 理財學堂

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