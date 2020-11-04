【美股精選】美國大選後　下年炒乜美股好？　高盛精選2021年10隻增長股

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【螞蟻上市觸礁】散戶孖展利息蝕幾多？散戶瞓身抽大蝕1萬元利息直指：「大賺變蝕好失望」
美國大選結果有待揭盅，無論誰勝誰負，美股勢將吸引投資者目光。高盛建議，投資者可揀選高成長投資比率的股票，來應對2021年的市況。該行指，全球政府和央行都通過貨幣政策和減税刺激經濟的環境中，建議投資者持有高成長投資比率股票，來應對2021年的市況。
高盛的高成長投資比率股票是根據企業投資超過折舊的資金額度相對於營運現金流的比率編制而成，當中包括50隻股票，本年迄今為止的回報率為17%，超過標普500指數的9%。
這些股票成長投資比率達到76%，而標普500指數的股票只有9%。這些企業2021年的預計銷售額增速將達到10%，超過指數的7%。
高盛最近就引入了10隻新的成分股，根據3年成長投資比率（從小至大），排名如下︰
10. 荷美爾食品公司（Hormel Foods Corporation）
美股代碼：HRL
板塊：必需消費品
市值：266.2億美元
三年成長投資比率：14%
9. Copart
美股代碼：CPRT
板塊：工業
市值：263.8億美元
三年成長投資比率：47%
8. 威騰電子（Western Digital）
美股代碼：WDC
板塊：信息技術
市值：123億美元
三年成長投資比率：57%
7. 挪威郵輪（Norwegian Cruise Line）
美股代碼：NCLH
板塊：非必需消費品
市值：46.2億美元
三年成長投資比率：73%
6. 嘉年華郵輪（Carnival Corporation）
美股代碼：CCL
板塊：非必需消費品
市值：122.9億美元
三年成長投資比率：73%
5. 皇家加勒比郵輪（Royal Caribbean）
美股代碼：RCL
板塊：非必需消費品
市值：129.7億美元
三年成長投資比率：76%
4. 吉利德科學（Gilead Sciences）
美股代碼：GILD
板塊：醫療衞生
市值：750.5億美元
三年成長投資比率：78%
3. 波音（Boeing）
美股代碼：BA
板塊：工業
市值：905.6億美元
三年成長投資比率：82%
2. Edison International
美股代碼：EIX
板塊：公用事業
市值：219.7億美元
三年成長投資比率：145%
1. DexCom
美股代碼：DXCM
板塊：醫療衞生
市值：399.2億美元
三年成長投資比率：177%
責任編輯︰陳啟昌
欄名 : 理財學堂