【美股精選】美國大選後　下年炒乜美股好？　高盛精選2021年10隻增長股

▲ 【美股焦點】下年炒乜好？ 高盛精選2021年10隻增長股

美國大選結果有待揭盅，無論誰勝誰負，美股勢將吸引投資者目光。高盛建議，投資者可揀選高成長投資比率的股票，來應對2021年的市況。該行指，全球政府和央行都通過貨幣政策和減税刺激經濟的環境中，建議投資者持有高成長投資比率股票，來應對2021年的市況。

高盛的高成長投資比率股票是根據企業投資超過折舊的資金額度相對於營運現金流的比率編制而成，當中包括50隻股票，本年迄今為止的回報率為17%，超過標普500指數的9%。

這些股票成長投資比率達到76%，而標普500指數的股票只有9%。這些企業2021年的預計銷售額增速將達到10%，超過指數的7%。

高盛最近就引入了10隻新的成分股，根據3年成長投資比率（從小至大），排名如下︰

10. 荷美爾食品公司（Hormel Foods Corporation）

美股代碼：HRL

板塊：必需消費品

市值：266.2億美元

三年成長投資比率：14%

▲ 10.荷美爾食品公司（Hormel Foods）是一家肉品及食品加工製造商，從事加工處理肉類及禽鳥肉品，並生產多種調理食品。

9. Copart

美股代碼：CPRT

板塊：工業

市值：263.8億美元

三年成長投資比率：47%

▲ 9.Copart主要提供車輛綫上拍賣及轉售服務。

8. 威騰電子（Western Digital）

美股代碼：WDC

板塊：信息技術

市值：123億美元

三年成長投資比率：57%

▲ 8.威騰電子(Western Digital)是一家專門研發和生產電腦硬碟的公司。

7. 挪威郵輪（Norwegian Cruise Line）

美股代碼：NCLH

板塊：非必需消費品

市值：46.2億美元

三年成長投資比率：73%

▲ 7.挪威郵輪 (Norwegian Cruise Line) ，或受惠於疫情終結及經濟重啟。

6. 嘉年華郵輪（Carnival Corporation）

美股代碼：CCL

板塊：非必需消費品

市值：122.9億美元

三年成長投資比率：73%

▲ 6.嘉年華郵輪(Carnival Corporation)為全球最大的郵輪公司，同樣或受惠於疫情終結。

5. 皇家加勒比郵輪（Royal Caribbean）

美股代碼：RCL

板塊：非必需消費品

市值：129.7億美元

三年成長投資比率：76%

▲ 5.皇家加勒比郵輪(Royal Caribbean)，或受惠於疫情終結及經濟重啟。

4. 吉利德科學（Gilead Sciences）

美股代碼：GILD

板塊：醫療衞生

市值：750.5億美元

三年成長投資比率：78%

▲ 4.吉利德科學(Gilead Sciences)主要生產和研發針對愛滋病、B型肝炎、C型肝炎和各類傳染病的藥物，其中治療新冠肺炎藥瑞德西韋由該廠研發。

3. 波音（Boeing）

美股代碼：BA

板塊：工業

市值：905.6億美元

三年成長投資比率：82%

▲ 3.波音(Boeing)是全球知名飛機製造商。

2. Edison International

美股代碼：EIX

板塊：公用事業

市值：219.7億美元

三年成長投資比率：145%

▲ 2.Edison International是一家電力生產和傳輸公司，包括研發水力發電、核能、光伏能源等。

1. DexCom

美股代碼：DXCM

板塊：醫療衞生

市值：399.2億美元

三年成長投資比率：177%

▲ 1.Dexcom為醫療器械公司，專注血糖監測系統的設計、開發和商業應用。

責任編輯︰陳啟昌