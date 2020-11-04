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【螞蟻上市觸礁】散戶孖展利息蝕幾多？散戶瞓身抽大蝕1萬元利息直指：「大賺變蝕好失望」

理財學堂 13:49 2020/11/04

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【螞蟻上市觸礁】散戶孖展利息蝕幾多？有網民瞓身抽大蝕1萬元利息直指：「大賺變蝕好失望」 -

螞蟻集團 （新上市編號：06688） 暫緩於本港及上海上市。港交所公告稱，集團將盡快公布退回申請股款詳情。雖然螞蟻集團稍後會向認購股民退回本金，但未必包括經銀行券商認購的手續費，以至孖展利息等支出。大批股民認購螞蟻集團，有不少面臨蝕息的散戶在網上討論區大嗌「回水」，今次螞蟻暫緩上市網民損失有幾慘重？

【螞蟻集團暫緩上市　券商退款安排一覽： 按此

港交所及上交所昨晚（3日）先後宣布，螞蟻集團暫緩上市計劃，消息震撼一眾憧憬螞蟻上市的散戶。網上討論區不乏散戶對有關消息大表失望，更有網民狠批為「呃手續費嘅大騙局」。亦有不少網民不滿要承擔孖展利息及認購手續費等支出，大叫「回水」，更呼籲銀行券商應減免收費，甚至免除收費。

不少散戶透過孖展方式抽螞蟻新股，期望可增加中籤率，惟螞蟻暫緩上市的決定，令他們或需承擔孖展利息及認購手續費等支出。有網民於香港討論區發起討論以「螞蟻蝕息痛哭區」為題，分享今次有關損失。有網民指自己認購組別為「3個B組中，1個B組頭」（B組認購金額多於500萬元），估計約蝕1萬元息，更直指「原本（預期）大賺變蝕好失望」。

有網民表示用現金認購，最多只蝕認購手續費，直指「用真金白銀抽，又成最後贏家」。

今次螞蟻暫緩上市網民損失有幾慘重？按圖即睇：

 

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責任編輯：李瑩

欄名 : 理財學堂

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