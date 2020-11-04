▲ 【螞蟻上市觸礁】螞蟻集團AH股暫緩上市 券商退款安排一覽（不斷更新）

螞蟻集團 （新上市編號：06688） 昨晚（3日）宣布暫緩有關上市安排。不過，螞蟻作為重磅新股，在招股階段已獲155萬人認購，凍資1.3萬億元。螞蟻集團今宣布退回香港公開發售的申請股款，而本港多間券商亦陸續公布有關退款安排。

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富途證券

富途證劵宣布，針對此次螞蟻集團暫緩IPO的突發情況，決定免除所有參與認購客戶的認購手續費和銀行融資利息。

恒大證券

恒大證券宣布退還所有認購螞蟻集團港股IPO的認購手續費，惟投資者仍需支付融資利息。

致富證券

致富證券宣布有關螞蟻集團暫緩上市之安排：

以現金認購（電話申請或於延長時段申請）之客戶：如已收取50港元手續費，將獲退回25港元

以孖展認購之客戶：孖展利息統一以2.5%計算，金額不設上限，而100港元手續費則不獲退還

有關孖展利息及手續費退款預計將於11月9日存入客戶之帳戶。

華盛証券

華盛証券宣布全部退還螞蟻集團的認購費用，包括認購手續費及銀行融資利息。另外，將額外贈送所有參與認購的用戶50元現金優惠券，用於抵扣螞蟻或再次發行時的手續費。

復星恆利證券

復星恆利證券宣布，取消原新股融資利率2.88%的收費，將統一按利率2.5%收取，並取消現金認購費，相關費用先收後返，具體退款時間將根據港交所的退款安排進行。

耀才證券

耀才證券表示，決定以現金回贈方式向孖展認購螞蟻的客戶全數退還利息開支及手續費，相關退款將於11月6日或之前全數退回予相關客戶。

責任編輯：曹佩鈞