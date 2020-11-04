▲ 【螞蟻上市觸礁】螞蟻集團AH股暫緩上市 券商退款安排一覽（不斷更新）

螞蟻集團 （新上市編號：06688） 昨晚（3日）宣布暫緩有關上市安排。不過，螞蟻作為重磅新股，在招股階段已獲155萬人認購，凍資1.3萬億元。螞蟻集團今宣布退回香港公開發售的申請股款，而本港多間券商亦陸續公布有關退款安排。

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富途證券

富途證劵宣布，針對此次螞蟻集團暫緩IPO的突發情況，決定免除所有參與認購客戶的認購手續費和銀行融資利息。

恒大證券

恒大證券宣布退還所有認購螞蟻集團港股IPO的認購手續費，惟投資者仍需支付融資利息。

致富證券

致富證券宣布有關螞蟻集團暫緩上市之安排：

以現金認購（電話申請或於延長時段申請）之客戶：如已收取50港元手續費，將獲退回25港元

以孖展認購之客戶：孖展利息統一以2.5%計算，金額不設上限，而100港元手續費則不獲退還

有關孖展利息及手續費退款預計將於11月9日存入客戶之帳戶。

華盛証券

華盛証券宣布全部退還螞蟻集團的認購費用，包括認購手續費及銀行融資利息。另外，將額外贈送所有參與認購的用戶50元現金優惠券，用於抵扣螞蟻或再次發行時的手續費。

復星恆利證券

復星恆利證券宣布，取消原新股融資利率2.88%的收費，將統一按利率2.5%收取，並取消現金認購費，相關費用先收後返，具體退款時間將根據港交所的退款安排進行。

耀才證券

耀才證券表示，決定以現金回贈方式向孖展認購螞蟻的客戶全數退還利息開支及手續費，相關退款將於11月6日或之前全數退回予相關客戶。

艾德證券期貨

艾德證券期貨宣布，不論客戶以現金或孖展認購螞蟻，均可獲得全數退款，而退款程序預計於11月6日或之前完成。

大新銀行

大新銀宣布，所有透過大新銀行認購螞蟻新股的客戶，新股認購貸款利息及認購手續費可獲全數退回，有關費用將以先收後回方式處理。

一盈證券

一盈證券表示，對國際配售客戶全部不收取任何費用；對全部在公開認購的客戶退還認購手續費及融資利息，有關退款將陸續存入客戶之帳戶。

招商永隆銀行

招商永隆銀行宣布，豁免所有參與認購客戶的全部新股貸款利息。相關貸款利息退款安排，將於稍後公布。

uSMART 盈立證券

盈立證券宣布，決定免除所有參與認購客戶的手續費及IPO利息，具體退款安排會根據港交所規定進行處理。⁣

金利豐

金利豐表示，決定免收所有客戶認購螞蟻之手續費及孖展利息。

英皇證券

英皇證券表示退回所有客戶認購手續費，所有經英皇證券認購螞蟻集團IPO的客戶，下次可獲優先安排認購額度及豁免認購手續費。而尊貴客戶的融資利息支出，英皇證券將會作特別安排。

中原證券

中原證券表示，免除所有相關認購費；而所有認購螞蟻IPO的融資利息，一律減至年息2%，金額不設上限。所有退款或扣減將於11月6日完成。

時富財富管理

時富財富管理宣布免除所有參與螞蟻集團IPO認購客户的認購手續費。此外，時富財富管理把本次孖展利息調低至2.5%計算，剩餘費用將退還予客戶。相關退款方式和時間稍後將於網站內公布。為感謝客戶的支持，時富財富管理將送上50元現金優惠券。

輝立証券

輝立証券宣布，認購螞蟻金服之手續費和新股9成孖展利息將全數回贈。回贈期為2020年11月9日起至2021年6月30日，經由輝立認購新股之客戶，會以先收後回形式回贈該次認購新股之50%手續費及50%孖展利息。

此外，手續費和孖展利息回贈將分別獨立計算，直至所涉及有關之費用全數回贈為止。

責任編輯：曹佩鈞