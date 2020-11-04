▲ 【理財學堂】美國大選會影響你的財富 留意美國大選後會否有暴動

美國大選2020結果有待揭盅，無論是特朗普或是拜登當選，對金融市場都會帶來影響。換句話說，是會影響到閣下的強積金，以至你的職業。美國大選是市場焦點之一，在等待選舉結果之前，怎也要講一講美國總統選舉這回事。

美國的民主選舉都有個看來很合理，很法規化的程序要走（圖一）。在走這個程序時，如果真的公公平平，不lie、不cheat、不stole，就會平平穩穩地交棒，或續任。

但這十多、二十年來，美國總統的交棒，就未見過無爭執過，今年的爭執怕會帶來美國內亂。

參議院誰屬 才是重頭戲

11月3日雖然是選美國總統，但亦要選出輪替的參議院議員。參議院誰屬，才是重頭戲。美國立法是要經眾議院、參議院、總統一齊拍板才可，如任何一個環節為對立黨派所把持，不少立法就會被卡。

今時眾議院是民主黨為大多數，在今次輪選中，估計民主黨再保持大多數是無懸念。

今時參議院是共和黨僅佔二席之先，今年是要輪選三分之一的參議員議席，只要民主黨搶多四席，已可成為參議院的多數黨。

情境一：參眾兩院都是民主黨

如參眾兩院都是民主黨，就算特朗普可連任，也是個較今時更跛腳的跛腳政府。

情鏡二：參、眾兩院分黨而治

如參、眾兩院仍是分黨而治，則無論何人為總統，都是如現時特朗普般的跛了隻腳。圖二是兩黨對掌控兩院的機率變化。

拜登勝出＋民主黨掌控參眾兩院

如拜登勝出，民主黨又掌控參眾兩院，則民主黨將錦上添「花」，不是「花兒」之花，而是「大花費」之花。會大發債去支援其大福利政策，美元就會殘，美息會息。

特朗普與拜登都有持槍的鐵粉支持，他們如一旦被宣稱落敗，就會上街鬧事，對這點，本欄已講了成個月。

美國大選後會否有暴動？三種可能情境

11月3日/4日，會否即時有暴動？可以有，亦可以延後。

1.如11月3日未能有選舉結果

雙方「暴徒」都會等，等結果，這一等可以等到12月8日。

2.如選舉結果十分接近

雙方「平和支持者」會指摘對方lie, cheat, stole，並告上法庭。這一拖延可以拖逾兩個月，期內雙方「暴徒」會時刻互毆、互鬥，打到有法庭判令。

3.「幹」

就算有了法庭判令，雙方「暴徒」會以勝方是lie, cheat, stole，而不認判，來個魚死網破。

對這樣的選舉，有人認為是民主之兆，今年，美國將有不少「民主」義士、烈士，可以立碑。

美選舉制度有大漏洞

為甚麼民主要用到槍？除了是美國政客lie, cheat, stole外，還有就是美國的選舉制度有大漏洞。

參、眾兩院的議員席位是按每州的人口數分配，但總統的選舉人票就不是按選民投票數計，而是Winner takes all，這就使到選民不服氣，要以武力解決扭轉這個美國選舉的漏洞。

其實，只要美國的政客真的接受一人一票的選舉，而不是以Winner takes all的不合理法規去偷取（Stole）選民意願的話，選民就不會舉槍而只舉手了。

美國總統選舉影響你的財富

這個美國總統選舉，是會影響到閣下的強積金，以至你的職業。但你能向哪兒索賠？

駐港美國領事館？定美國政府？不要以為筆者是胡來，你隔壁兩兄弟互打，並放火，燒到你間屋，你是否會找那兩兄弟去賠？

拜登或特朗普勝出後，他們會怎派錢？據他們的競選承諾，大約如圖三：

能否順利派發以上福利，主要看眾議院誰屬。

但這是後話，但如在11月3日之後，雙方「暴徒」火併，美股就會急挫20%，這是美國銀行估計的，信不信由你。要不要做風險管理，你定好了。

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投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。

【緊貼「美國大選」選情及影響：按此】