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Netflix《后翼棄兵》大師級顧問設計多變棋局　滿分話題劇為西洋棋世界注入性感

博客 18:23 2020/11/04

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Netflix迷你劇《后翼棄兵》是少有地帶觀眾走進棋藝世界的劇集，就是不懂西洋棋的觀眾也一樣讚賞。

由Anya Taylor-Joy主演的Netflix原創劇集《后翼棄兵》（The Queen's Gambit），帶觀眾走進西洋棋棋手對弈的世界，題材冷門，卻可以在上架數日後即掀起追看熱潮，在爛蕃茄影評網站更取得100%滿分。除了講及少女成長，以及天才的代價之故事充滿戲味外，此劇還有何魅力，令棋迷和非棋迷都同樣叫好？

迷你劇《后翼棄兵》以男性主導的西洋棋世界為背景，講述天才少女在登上世界冠軍路上付出的代價，女主角的倔強眼神令人印象深刻。（劇照）

由電影《盧根》（Logan）編劇及Netflix西部劇集《無神之境》（Godless）主創人Scott Frank有份編劇及執導的《后翼棄兵》，講述9歲的Beth Harmon在1950年代晚期，本來跟母親相依為命，直至母親在車禍中喪生，她被送進肯塔基州的孤兒院。性格冷漠、不苟言笑的Beth，因為偶然看見校工獨自在玩西洋棋而找到人生樂趣。

有鎮靜劑藥癮和酒癮的Beth，常遊走於自強和自毁之間，她最大的敵人就是自己。（劇照）

7集故事細緻描繪了Beth由9歲至20來歲的成長背後悲與喜，在人生中不同階段出現的人（黑人室友、校工、養母、多位男對手兼戰友），又如何影響她的成長和價值觀，還有她怎樣與酒癮和藥癮對抗，華麗轉身，在60年代競爭激烈的西洋棋世界中，打破男性主導成為棋后。

小說改編　棋王任顧問
也許是人物刻劃夠立體，不少觀眾以為是取材自真人真事，其實Beth Harmon是虛構人物, 始終在西洋棋的世界女性是稀有品種。
此劇改編自美國作家Walter Tevis在1983年推出的同名小說，他本人精於西洋棋，又有依賴藥物的習慣，因而啟發寫出天才女棋手Beth Harmon的成長經歷。此外，美國天才棋王Bobby Fischer於1972年打敗俄羅斯棋王Boris Spassky，成為首位贏得世界錦標賽的美國棋手故事，也是其創作的參考來源。

Thomas Brodie Sangster飾演全美西洋棋冠軍Benny Watts，他跟Beth由對手變成盟友。（劇照）

Walter當年曾請美國著名的西洋棋教練Bruce Pandolfini擔任小說顧問，而《后翼棄兵》這名字正是Bruce的提議，它是西洋棋世界中的古老開局方式，也呼應了女主角Beth從小身為棄子，然後一直發奮成為世界第一西洋棋手的故事，以及她在登上頂峰路上所作出的犧牲。

「小丑」希夫烈達曾有意執導
劇集主創人Scott Frank不但請來Bruce任顧問，他甚至邀請了俄羅斯特級大師Garry Kasparov跟Bruce合力為劇集設計數以百計的棋局，Bruce還成為劇中主要演員的西洋棋教練，好讓對棋藝零認知的演員經過一輪特訓後，也可以在鏡頭前扮演棋藝高手。
其實這小說曾吸引「小丑」希夫烈達（Heath Ledger）打算做導演並將之拍成電影，只因他早逝而未能圓夢。至於編導Scott Frank，他不但對西洋棋有興趣，也一直想訴說一個關於天才成長代價的故事。為免刪減太多小說細節而決定拍成7集劇，每一集均由他執導，是電視界少見做法，也可見他對這個故事的熱愛。

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拍攝手法多變
Scott Frank為了令西洋棋對弈的場面不沉悶，刻意在場面設計方面花心思，並用上長鏡、快速剪接和縮時等多元化的拍攝和剪接技巧手法。其中女主角服用鎮靜劑後看着天花板能幻想出棋盤和棋子，在腦海中練習下棋的創意表達手法，最是巧妙。
事實是Beth由在家鄉打出名堂，然後拾級而上至成為全美冠軍，再去巴黎、墨西哥出戰國際賽，期間她日花8小時獨自研究棋局，為對戰最強對手、蘇聯的Vasily Borgov，她還細讀對方寫的書兼努力學俄文，顯示她靠自己力量打江山，相當勵志。

為西洋棋注入性感
選角方面，此劇由24歲的Anya Taylor-Joy飾演性格孤高古怪，卻又聰慧迷人的Beth確是一絕。演過《思．裂》（Split）、《EMMA︰上流貴族》（Emma）等片的她，可清純可性感可瘋癲。
精緻的輪廓配合寬眼距，臉孔充滿個性，銳利的眼神，再加上隨着角色成長而變化、愈來愈自信的粧容和打扮，令她每次出場都成為焦點。編導表明希望透過此劇為男人主導的西洋棋世界注入性感魅力，他確是做到了。（《后翼棄兵》共７集已在Netflix上架）

 

撰文 : 胡慧雯

欄名 : 型男玩物誌

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