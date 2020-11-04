WOLF英國百年歷史奢華錶盒專家　具抗氧化功效成腕錶最佳歸宿

▲ 來自英國的殿堂級錶盒品牌WOLF，成立於1834年，具有百年悠久歷史。

作為一位愛錶之人，自然著重時計的保養，而日常腕錶的儲存就是其中重要的一環，你豈會忍心將愛錶隨處放？用上一個好的錶盒來存放腕錶除了不怕腕錶被壓壞，兼具防潮甚至抗氧化功能的話，絕對可使腕錶更長壽，今次要為大家介紹一個具有百年歷史的英國殿堂級錶盒品牌—WOLF。

▲ 墨綠色的British Racing Green系列，放於家中成了極具品味的家品。（WOLF提供）

以鐘錶上鏈器馳名的英國品牌WOLF擁有185年歷史，由WOLF家族創立，起初以製作銀製飾物盒起家，後來發展至皮革鐘錶盒、珠寶盒及鐘錶上鏈器，現由家族第五代人經營。

▲ 靈感來自Aston Martin房車，盒內有如1964年 DB5車內豪華座椅的襯裏，上鏈器的外框就模仿了1953年DB 2/4房車的輻條車輪。（$4,850）（WOLF提供）

▲ Double Watch Winder前方設有兩個腕錶上鏈器，頂部再有不同的間隔可放腕錶及飾物。（$8,950）（WOLF提供）

▲ 較為小巧輕便的錶盒，特設上層一隔，最適合男士們公幹時放入心愛的寶貝。（$1,720）（WOLF提供）

2001年可說是WOLF的轉捩點，品牌成功研製出一種叫LusterLoc的抗氧化襯裡，並取得專利，可以防止盒內的飾物及鐘錶因氧化而變色或損壞，此外，品牌為上鏈錶盒發明的演算法，以及如何計算旋轉速度等，更取得了專利。品牌甚至將藍牙及應用程式技術，加入到鐘錶上鏈器當中，成為了業界先鋒。

▲ 另一款不設上鏈器的錶盒，一共可以擺放10隻腕錶，底部還有一隔可以拉出。（$3,810）（WOLF提供）（WOLF提供）

▲ Single Watch Winder除了單一上鏈器，頂部同樣可以擺放腕錶及飾物，錶盒的外形線條硬朗流暢，取材自Aston Martin汽車的輪廓。（右$3,810、左4,850）（WOLF提供）

全新推出的British Racing Green系列，靈感來自Aston Martin房車，將房車內皮革的精細造工、拋光金屬的自然美與英國經典汽車的完美線條，全都融入到產品之中。系列包括腕錶上鏈盒及錶盒，盒內更特設一隔可放入如袖鈕、戒指等飾物。墨綠色皮革奢華優雅，擺放於家中凸顯品味，較輕巧簡單的款式亦適合外遊時使用。

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