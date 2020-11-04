【美股焦點】大跌市要買的醫療股　手術輔助機械人龍頭Intuitive Surgical

▲ 【美股焦點】分析手術輔助機械人龍頭Intuitive Surgical

上一篇分析了醫藥業的雲端股Veeva Systems，今篇介紹手術輔助機械人龍頭Intuitive Surgical（美：ISRG） 。

【醫藥業的雲端股Veeva Systems分析︰按【上一頁】了解】

2. 手術系統開發公司︰Intuitive Surgical

手術系統開發公司Intuitive Surgical是手術輔助機械人行業的龍頭，雖然未必人人認識這家公司，但很大機會在電視的醫療節目或醫生題材的電視劇見過其產品。

Intuitive Surgical主要從事研究機器人輔助微創手術技術，其著名產品為達文西（da Vinci）外科手術系統，達文西外科手術系統最大優勢是突破微創手術不少限制，可處理更多更複雜的手術，及取代不少帶來傷害性的開腹手術。

▲ 手術系統開發公司Intuitive Surgical是手術輔助機械人行業的龍頭。

達文西系統主要用於前列腺切除、心臟瓣膜修復和婦產科手術，於美國不少前列腺癌根治手術及惡性子宮切除手術，已由該系統處理。

隨着第四代達文西外科手術系統出現，手術能力及功能更為優勝，可涉獵更廣泛的手術範圍包括腹腔、直腸及膽囊等，未來發展空間巨大。

系統成本高 客戶流失率極低

目前全球安裝了近6,000套達文西手術系統，遠超過於公司所有競爭對手的總數，因每套系統價錢高昂，價值介乎50萬至250萬美元，世界各地醫院安裝了有關系統後，大多數不會轉用其他系統，公司客戶流失率極低。由於系統成本高昂，Intuitive Surgical亦有出租其達文西系統，以協助客戶應付初期成本。

此外，達文西系統極為精密，製造成本不菲，雖然利潤率一般，但公司真正賺錢的是每項手術所附帶的工具和達文西系統的維修服務。而公司利潤主要來自就每項手術所出售的工具，則被市場視為「剃鬚刀與刀片」業務模式。

▲ 達文西外科手術系統可用於前列腺切除、心臟瓣膜修復和婦產科手術。

剃鬚刀與刀片模式

隨着公司系統的安裝數目日漸增加，可持續收入也相應上升。裝置及配件收入2019年佔總收入53.7%，加上服務及租賃收入，可持續收入佔整體收入72%。

在今年第三季，公司收入10.8億美元，按年跌4%，主要受累於系統付運減少，以及2,300萬美元的客戶紓困計劃。GAAP淨利3.14億美元，按年跌24%。不過，季內裝置及配件收入仍有4%的按年增長，達6.31億美元，因為達文西系統手術量上升7%，反映可持續收入的穩定性十分高。

Intuitive Surgical過去12個月的PE為78倍，但這除了因為股價上升外，盈利因疫情減少也是一個因素。假如市場擔心疫情惡化影響收入而拖低股價，實在是難得的買入機會，因為長綫對公司產品需求預期會持續增長。

【原文︰兩隻碰上大跌市 要買的醫療股】（收費文章）