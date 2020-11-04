▲ 【美股焦點】大跌市要買的醫療股 專注醫藥業的雲端股Veeva Systems

美國總統選舉，歐洲因疫情嚴重或再次封城，上周美股再次顯着下跌。不過，縱然短期全球仍面對疫情危機，經濟、股市出現崩塌也好，醫藥業會是一個長期值得買入的主題。大家要明白人口老化是大趨勢，而且人是會病及需要獲得治療，這與經濟狀況無關。因此，以下兩隻醫療相關股若急跌，應視為買入機會。

1. 專注醫藥業的雲端股︰Veeva Systems

Veeva Systems（美：VEEV）為全球生命科學與醫藥行業提供雲端軟件服務。公司的服務包括建立數據庫以加快臨床試驗過程、讓調查員能夠繼續追蹤其向美國食品及藥物管理局等行政機關呈交的監管文件，以及追蹤醫藥代表與其客戶之間的定單等。

公司主要產品有兩個︰

1. Veeva商業雲：是多渠道客戶關係管理應用套件，主要功能是協助市場營銷和銷售團隊管理客戶關係。

2. Veeva Vault：為內容及數據管理應用套件，用於產品周期的所有階段，包括研發、臨床實驗管理、索賠、向監管機構提交文件、製造、質素和產品安全等。

▲ Veeva Systems為全球生命科學與醫藥行業提供雲端軟件服務。

客戶可訂閱不同服務

Veeva商業雲及Veeva Vault業務群下，實際是再有很多不同應用功能，專門針對醫藥行業管理開發及商業化等層面的不同需要，客戶可訂閱多個不同服務。

截至今年1月底的2020年財年，Veeva收入11億美元，按年升28%。訂閱服務及專業服務的收入分別佔總收入的81%及19%。

訂閱服務收入為9億美元，按年升29%。其中，Veeva商業雲及Vault的收入分別按年升19%及43%。

專業服務及其他收入2.1億美元，按年升24%。專業服務主要包括安裝啟用、設定、數據服務、培訓及與公司解決方案管理服務的收費，所以這部分收入升跌與訂閱服務增長息息相關。

Veeva Vault增長強勁

若按產品去為收入來源分類，Veeva Systems的總收入有49%是來自Veeva商業雲，51%是來自Vault。Vault收入近幾個財年愈來愈高，自2017年財年的33%持續上升。近幾季商業雲及Vault均差不多各佔收入一半。

▲ Veeva Vault增長強勁。

公司整體毛利率為73%，按年升1個百分點。其中，訂閱服務的毛利率85%，按年升2個百分點。專業服務的毛利率為20%，按年跌4個百分點，主因是這部分的成本按年升30%。

截至7月底的2021年度第二個財季，收入達到3.54億美元，按年升33%。其中兩個平台的訂閱服務收入達2.84億美元，按年升三成。Veeva商業雲及Vault收入分別按年增長29%及32%。淨利達9,360萬美元，按年升18%。Non-GAAP淨利為1.16億美元，按年升33%。

可見Veeva Systems繼續保持很強的增長勢頭，但過去12個月PE達140倍，故股價下跌是買入機會。

【手術輔助機械人龍頭Intuitive Surgical分析，按︰下一頁】

【原文︰兩隻碰上大跌市 要買的醫療股】（收費文章）