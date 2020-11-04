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蘇寧雙11優惠低至$1.1　惠康精選產品$30

消費錦囊 07:00 2020/11/04

分享：

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1、蘇寧《雙11·成就一一解鎖》：優惠低至$1.1

蘇寧《雙11·成就一一解鎖》活動，瘋狂激減低至$1.1，折扣總值過百萬。經『香港蘇寧』APP落單，全單最高再減$70，每日簽到更賺雙倍積分，即每日賺$2，簽到滿8日及購物2次更可享高達$50優惠券！

精選優惠：
麒麟本搾夏柑果汁酒（350亳升）　蘇寧價：$1.1
倩絲親膚殺菌4層紙手巾（18包）　蘇寧價：$11.11
詩樂氏超濃縮洗潔精　蘇寧價：$11.11
獅球嘜花生油 （5公升）　蘇寧價：$111
Estee Lauder專研拉提立體緊塑精華（50亳升）　蘇寧價：$299
ARIETE 復古系輕便攪拌機　蘇寧價：$299
🔸Phone 12 256GB （黑色）　蘇寧價：$7,999

蘇寧網店及優惠詳情

2、惠康：精選產品$30

即日起至11月5日，惠康推出精選產品優惠價$30，包括新鮮蔬果、肉類、海鮮、雞蛋、飲品及家居用品等等。

部分貨品不適用於「惠康為您送」網上購物服務。以單一發票及折實價計算。優惠受條款及細則約束。貨品圖片只供參考。貨品數量有限，售完即止。

優惠詳情

    點擊圖片放大
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3、鴻福堂：自家涼茶 $100/5支 $150/8支

由即日起至11月30日，鴻福堂推出自家涼茶限定優惠，以優惠價$100購買價值$24-$28之自家涼茶5支，$150仲可以買8支涼茶。

秋日限定飲品：
清肺潤燥 川貝雪梨海底椰
潤肺止咳 川貝枇杷潤肺茶
清涼生津 蘋果雪梨無花果茶

以上優惠不包括楊枝甘露，自家涼茶價錢不適用於羅湖、落馬洲及山頂廣場分店。此優惠不可兌換現金，不可與其他優惠同時使用 。產品數量有限，售完即止。

撰文：hket小編

人人都需要理財，未必人人都識得理財。即上滙豐「FinFit」理財資訊平台，學習理財之道。

欄名 : 消費錦囊

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