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Salvatore Ferragamo個人化Tramezza皮鞋系列　極品皮鞋過百種配搭由自己話事

博客 17:13 2020/11/05

分享：

Salvatore Ferragamo推出Tramezza度腳造鞋服務。

常言睇男人「行頭」，離不開兩樣東西─腕錶和皮鞋，對於後者，雖然大家可能認為皮鞋來來去去離不開幾個款式，例如Brogues或Monkstraps等，但正所謂一對優質的皮鞋，除了睇外表外，內在美方面著得舒適才是最要緊的事情，所以不少由生產皮鞋起家的品牌，今天都會推出個人化訂製皮鞋服務，當中有這服務的是Salvatore Ferragamo。

每一對度腳訂造的Tramezza皮鞋製作包括160道工序，每對會花上6個多小時製造，而最後一道工序則需要耗費4天時間，有興趣訂購的男士除了指定到品牌位於金鐘太古廣場的專門店外，亦可在官方網站瀏覽網上版本訂製程式。（圖片由品牌提供）

皮鞋底層內使用了有一定厚度而又非常柔軟的皮革層來替代普遍使用的水松木。（圖片由品牌提供）

Salvatore Ferragamo的專屬皮鞋訂製服務名為Tramezza，Tramezza在意大利語意謂「中間的事物」，用上這名字完全是因為在皮鞋底層內使用了有一定厚度而又非常柔軟的皮革層來替代普遍使用的水松木，夾在皮鞋內底和鞋底之間，感覺如襯墊般令用家得到更自在的感覺。

基本的Oxford皮鞋可以用不同顏色的皮革來做出低調而又不失個人風格的色彩。（圖片由品牌提供）

用人手掃色和打磨是最後的步驟。（圖片由品牌提供）

此外，在細節上亦有多方面的選擇，例如可以將姓名首字母印於小巧鉚釘上，也可以選擇印製Gancini品牌標識、太陽圖案、心形、無限符號或星形印花等，而鞋釦亦可選擇復古金色或石墨黑色的處理。

經典的Monkstraps鞋款，在Tramezza系列裏，就連金屬釦的顏色都可以選擇。（圖片由品牌提供）

在個人訂製Tramezza皮鞋裏，當然不會缺少一些exotic leather，例如鱷魚皮或鴕鳥皮的選擇。（圖片由品牌提供）

Tramezza系列每雙鞋內均採用手寫形式將顧客姓名刻在鞋內，加上不同皮種和9種顏色選擇，在如此多方面的配合下衍生至百多種的配搭，難怪入場價由牛皮款式$16,900至鱷魚皮款式$116,000不等，對皮鞋發燒友來說這個價錢應該不會覺得意外。

產品查詢：2845 2718

撰文 : 何偉雄

欄名 : 型男玩物誌

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