美亞廚具感謝祭　多款廚具低至5折發售

由即日起至11月30日，美亞廚具於網店及門市同步推出感謝祭，多款皇牌產品都有優惠，如煎鍋、湯鍋等。

美亞廚房感謝祭

日期：2020年11月2日至2020年11月30日

營業時間︰星期一至日（上午10時至下午8時）

購買方法： 美亞廚具體驗店 (九龍觀塘道382號地下)／網店

撰文：hket小編