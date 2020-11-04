美亞廚具感謝祭 多款廚具低至5折發售 消費錦囊 10:30 2020/11/04 分享： 由即日起至11月30日，美亞廚具於網店及門市同步推出感謝祭，多款皇牌產品都有優惠，如煎鍋、湯鍋等。 美亞廚房感謝祭 日期：2020年11月2日至2020年11月30日 營業時間︰星期一至日（上午10時至下午8時） 購買方法： 美亞廚具體驗店 (九龍觀塘道382號地下)／網店 撰文：hket小編 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 【雙11】日本城雙11二重賞 購物滿$110即送$10現金優惠券 今日 【雙11】日本城雙11二重賞 購物滿$110即送$10現金優惠券 今日優惠精選 - 蘇寧雙11優惠低至$1.1 惠康精選產品$30 今日 蘇寧雙11優惠低至$1.1 惠康精選產品$30 【雙11】Nike網店大減價低至5折 買滿3件指定產品享額外75折 2020/11/03 【雙11】Nike網店大減價低至5折 買滿3件指定產品享額外75折 Pizza-BOX網上落單滿$250 $30加購香焗雞上髀3件 2020/11/03 Pizza-BOX網上落單滿$250 $30加購香焗雞上髀3件 最後今日！7-Eleven買指定三文治送雀巢咖啡 2020/11/03 最後今日！7-Eleven買指定三文治送雀巢咖啡 著數優惠