▲ 【iBond最後衝刺】iBond周四下午截止認購 留意4大貼士

新一批通脹掛鈎債券（iBond 2020）將於周四（11月5日）下午2時截止認購，多間大行表示今次認購金額已超2016年的總額，認購反應熱烈。iBond 2020的保證息率由過往的1厘增至2厘，中大商學院高級講師李兆波形容，今次政府發行iBond是「半賣半送」。離iBond截止時間還剩不到兩天，還未申請認購的人士，可留意以下的認購貼士。

1. 不接受重複認購

持有香港身份證的港人，可透過銀行、中央結算公司或券商，以親身、電話或網上方式認購iBond。但要留意，iBond不接受重複申請。

2. 睇實「N免」認購着數

多間銀行或券商都推出各種費用減免優惠吸引市民，一般而言，銀行或券商會豁免認購費、代收利息費、託管費（或稱存倉費）、到期贖回費等，但其實還有經紀佣金、二手買賣交易費、轉倉費等，因此坊間會以「五免」、「七免」等去形容獲豁免的收費項目。市民認購時，應選擇豁免收費項目較多的銀行或券商，令費用減至最低。

【銀行券商認購iBond優惠一覽，按︰此頁】

3. 不宜「瞓身」抽

過往發行的iBond多錄得超額認購。和過往的iBond相同，iBond 2020目標先滿足一人一手。當申請總額低於100億元，或介乎100億元至150億元時，將全額滿足所有合資格申請。如申請數目超過150萬份，則會以抽籤形式配發，每位中籤者得1手iBond。若申請總額超過150億元，而申請數目少於150萬份，債券會以「循環派發」方式分配。

按過往iBond的認購紀錄，每位申請者抽中三手已相當幸運了！因此，申請者不必「瞓身」抽，反而採取「人海戰術」，即全家總動員齊齊認購較佳。

【iBond賺息定賺價好？按︰此頁】

4. 掛牌首日賣出iBond

新一批iBond將於11月12日公布配售結果，11月17日掛牌上市。想賣出iBond可透過港交所或場外交易（OTC），一般而言，於場外交易沽出iBond，價格不及於港交所沽出，但市民希望於港交所沽貨，需先將債券轉倉到證券戶口，當中涉及額外費用及時間，如果銀行或券商豁免轉倉費的話就更佳了！

假若選擇長揸收息，iBond每半年派息一次，浮息將以定息日最近6個月按年平均通脹率計算，首個定息日為2021年5月3日，固定息率部分是2厘，派息以較高者為準。

【原來iBond也可以短炒！按︰此頁】

iBond 2020詳情︰

每手認購金額︰1萬元

持有年期︰3年

年利率︰跟通脹掛鈎或保證2厘年利率，以較高者為準

派息時間︰每半年一次

認購途徑︰銀行、券商及、中央結算公司

截止認購時間︰11月5日下午2時正

責任編輯︰陳啟昌

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