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洪永城曾欠10數萬卡數　「斷捨離」理財法減衝動消費

理財學堂 17:12 2020/11/03

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洪永城曾欠10數萬卡數　「斷捨離」理財法減衝動消費

主持旅遊節目起家的洪永城，近年拍攝不少電視劇，更以《張保仔》一劇成功入屋。他近日接受imoney訪問時指，自己曾欠下10數萬元卡數，連最低還款額也還不起，更收過討債電話。這段經歷令他改變自己的消費習慣，購物前會用「斷捨離」理財法減少衝動消費。

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欠下10數萬元卡數

剛入行的時候，洪永城就申請了人生第一張信用卡，由於信用卡過於方便，不知不覺便「使大咗」，只能負擔最低還款額。不過，後來因家庭有負擔，最後連最低還款額都償還不到，更一度收過討債電話。

而欠債的經歷更改變了他的消費習慣，「只會用自己已有的錢。」他慶幸自己不是一位熱愛追潮流及名牌的人，不會因為要追求新款時裝或奢侈品令自己要不斷消費。如果真的有心儀物件想購買時，他就會以「斷捨離」的理財法，決定是否購買。

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多番考慮減衝動消費

而所謂的「斷捨離」理財法事實上是「停一停、諗一諗」：

見到自己鍾意且昂貴嘅嘢，普遍索價數千元或以上的，我唔會即刻去買，而係會最少隔一日，考慮清楚自己是否想要或需要，如果真的很喜歡才會去買。

他認為，很多時消費都是講求一時的衝動，有時是受身邊朋友的影響。

節錄自第679期《iMoney

 

責任編輯：曹佩鈞

 

欄名 : 理財Star Talk

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