【收息退休】教你點揀ELN作為退休收息工具　買ELN前要知道的5件事

為退休規劃，退休理財組合宜穩妥，能為退休人士產生穩定的現金流，生息抗通脹。亦即是說，退休理財給合不宜有太高投資風險。坊間的股票掛鈎票據（Equity Linked Note；ELN）予投資者高風險的印象，但又是否完全不適合加入退休組合當中？

ELN可作為退休後收息工具

財及退休策劃顧問羅國森指，ELN可以作為退休後其中一種收息工具。

雖然ELN是所謂的結構性產品（Structured Products），即衍生工具（Derivatives）的一種。一般來說，衍生工具要比正股的風險高一些，但ELN其實有點不然。

必定要選你願意持有的股票

某程度說，甚至比股票還要低一些，因為它的最大風險就是「接了股票」。問題是，如果這些股票你是願意接的，接了之後又有息收，那麼，即使出現「接貨」情況，也不是太壞的情況吧！

當然，接貨的一刻，你帳面上肯定是蝕錢的。但不要忘記，如果當日你直接買入該正股，可能蝕更多呢！因為ELN的接貨價肯定比你做ELN當日，該正股的股價要低。至於低多少，就視乎你的ELN條款。

1.認清買ELN目的 全為了收息

至於作為退休用的ELN「選股之道」，羅國森有以下看法：

首先，正如早前所說，我們所收的「利息」，會跟你選擇掛勾的股票有直接關係，波動愈大的股票，「利息」就愈高；相反，波動愈低的股票，「利息」就愈低。

2.不宜選波幅大的股票掛鈎

買ELN最主要目的是賺「息」，如果可以的話，當然是不要接股票，因此，我們不應該選波幅太大的股票去掛，因為波幅大的股票，接貨的機會也較大。

試想想，如果每次都接貨的話，即是會綁住你的資金。如果市況偏弱，你可能要等一段長時間才能「鬆綁」。如果是這樣的話，試問你可以有多少資金去不斷接貨！

3.宜選比較「價外」的ELN

也基於以上原因，如果可以選擇的話，最好選比較「價外」的ELN，所謂的「價外」，即是較偏離現價的行使價，例如你選擇的股票，現價是10元，如果有9元或8元兩個行使價選擇的話，你最好選擇8元。

當然，距離現價愈遠的行使價選擇，「利息」也會愈低，原因是接貨的機會也較低。

4.選擇年期較短的ELN

另一點是，最好選擇年期較短的ELN。

早年推出的ELN，大多數都是3個月期的，但後來再出的ELN，年期選擇很多，有些是掛一年，甚至更長的。總的來說，會建議選年期較短的，最好是半年之內。同樣地，年期較短的ELN，「利息」也會低一點。

5.選擇有息派的股票作掛鈎

最後，在選擇掛勾股票時，我會強烈建議掛一些有息派的股票，因為萬一要接貨，也可以繼續收息。而且，高息的股票，防守性始終較強。

不過，近期推出的ELN，很多都是掛當紅的科技股，例如騰訊 （00700） 、阿里巴巴（09988-SW）、美團點評（03690-W）、京東（09618-S）和小米（01810-W）等等，當中只有騰訊有息派。

如果可以掛中移動 （00941） 或一些收息股，例如領展 （00832） 和港鐵 （00066） 等都可能較好。