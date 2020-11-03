▲ 【美國大選】 拜登當選有望短期利好亞洲股市 晨星看好4隻港股

美國大選當地時間11月3日（周二）展開，多項民調均顯示，民主黨總統候選人拜登獲較多支持。假若拜登擊敗特朗普當選美國總統，對資產市場有甚麼影響呢？Morningstar（晨星）認為，若拜登當選，將有望短期利好亞洲股市。

拜登當選有利亞洲股市

晨星亞洲股票研究總監陳麗子認為，拜登和特朗普處理貿易問題的方式截然不同，預計拜登將願意展開談判，並取消特朗普早前落實徵收的大部分關稅，這可能有助利好股市，但對亞洲區內企業的盈利直接影響或有限。不過，美國仍可能會繼續實施與某些中國公司和個別行業的貿易禁令，令一些依賴美國先進技術的中國企業繼續面臨較高風險。

晨星的研究顯示，亞洲股市目前被略微低估了7%左右，目前沒有看到任何被嚴重高估的板塊，但房地產和能源板塊與科技和消費周期性板塊之間存在着巨大的估值差距。晨星看好中海油 （02883） 、新鴻基地產 （00016） 、新加坡上市的凱德商用新加坡信託CapitaLand Mall Trust（星：C38U）、Trip.com（美︰TCOM）和澳博控股 （00880） 等受惠於中國消費的股票。此外，新秀麗 （01910） 將最受惠於美國潛在降低關稅的措施。

科技行業方面，晨星偏好南韓的SK海力士（韓︰000660）和台灣上市的國巨（台︰2327），這兩家公司都將受益於5G基礎設施支出的增加。

美股或受更高企業稅影響

至於總統大選對美國股市的影響，晨星高級經濟分析師Preston Caldwell認為，拜登較大機會在這次選舉中勝出，並由民主黨控制參議院。拜登的競選政綱建議在清潔能源、基礎設施、醫療保健、教育等方面增加數萬億美元的新開支，這些計劃能否得以實施，將取決於民主黨在參議院的議席多寡。

另外，即使民主黨獲得絕大多數議席，晨星不認為美國稅收或支出的增加，將推到歷史標準來看不尋常的高水平。因此，美國GDP的預測不會受到選舉結果而帶來重大改變。不過，美股可能會受到更高的企業稅而受到影響，企業總稅後盈利會減少5%至10%，對特定企業或行業的影響或會更大。

責任編輯︰陳啟昌