▲ 【iBond 2020】應唔應該抽iBond？3種投資取態的做法

早陣子有媒體搵我，話想了解吓銀行人點睇i-Bond。咁我就真係認認真真坐低諗咗一次，以下就係我嘅3個結論喇！

1. 如果你係屬於勤力嗰批，又諗住長揸嘅，咁2%回報就真在太少喇

政府保證最低回報2%，兼且同香港物價掛鈎，咁喺全球努力泵水嘅情況之下，都真係唔錯嘅。

但係2020年係一個有趣年份，因為香港多咗一樣嘢叫「虛擬銀行」，天星做緊活期20,000元息率3.6%、螞蟻活期20,000元息率2.5%，嚟緊仲有仲未出場嘅富融，睇嚟佢玩高息定期都事在必行，2%都係真係麻麻地吸引喇。

咁我又明白呢啲存款最大嘅問題係「檔期」唔夠長，iBond玩3年，呢啲最多玩1年，好難直接比較喎。咁我咁講啦，iBond要申請，VB又要開戶，2個都係工夫，如果精力有限就不如玩晒啲VB先啦。

咁如果你唔止係勤力、而係好勤力，又或者係工作需要（即係我），咁就當然Why not all啦！

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2. 如果你係屬於勤力嗰批，又諗住短炒嘅，就梗係抽啦！

一個簡單嘅數學問題，如果一件貨本身值105元，但係你而家可以用100元買，仲保證可以即刻用105元賣返出去，咁你做唔做呢？

件事就係咁簡單，一張回報最少2%兼且同通脹掛鈎嘅債券本身就唔應該Sell at par，咁市場永遠都係Smart嘅，唔係咩iBond開市首日升幾多幾多，而係張Bond本身就唔應該原價At par咁樣賣畀你，唔係佢升咗，而係你At discount咁買咗啫。

咁點解你可以At discount咁買呢？因為你係香港人，而想買你張iBond嘅可能係啲無辦法買到一手iBond嘅投資者，咁大家用香港人身份買iBond，再賣畀無呢個特權嘅人，呢個過程咪叫「尋租」Rent-seeking咯。

所以如果你屬於勤力嗰批，又諗住短炒嘅，就梗係抽啦！𠵱家政府畀你都唔要，傻的嗎？

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3. 如果你屬於懶嗰批，都係抽吧啦！

3年期、每半年派息、保證2%息率、保證回報不低於通脹或原價發售，如果你係懶鬼一隻，都真係幾唔錯！至少好過放喺滙豐得0.01%啦！

認真的，今年市道蕭條，連滙豐都玩5免，細銀行如工商更加玩到9免，基本上長揸都係0支出，政府派幾多大家實收幾多喇。

所以如果大家係屬於懶嗰批，又有兩三萬閒錢，買股票又驚太波動，放銀行又覺得蝕畀佢（事實你係真係蝕畀佢嘅），買兩三手iBond都係精明選擇喇！

【文章來源：華田銀行；已獲授權轉載。原題：銀行閑談 (99) — iBond 應唔應該抽番2手呢？】

【關於作者】

兒時夢想做i-banker，結果做了bank worker，還要是retail那種。過去在各大小銀行不同部門流徙，叫人借錢、催人還錢、審批貸款、出股票app、出借錢app、出信用卡、廣告策劃、銷售管理、分行佈點、生物認證、電子排隊、機器學習、敏捷開發，到現在還未安定下來。不懂財經、不懂經濟，只想談一下「銀行」這回事。