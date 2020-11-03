最後今日！7-Eleven買指定三文治送雀巢咖啡 消費錦囊 09:00 2020/11/03 分享： 到7-Eleven買自家品牌7-SELECT $14.5系列三文治，即送雀巢咖啡香滑KEIGO特別版210毫升1罐，優惠最後今日！ 所有價格以個別店舖為準。優惠受條款及細則約束，詳情請參閱店內宣傳品。 撰文：hket小編 網上理財愈來愈方便，但要用得安心又放心，就要認清網絡安全。即上滙豐「FinFit」理財資訊平台，網上理財更輕鬆。 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 Häagen-Dazs專門店 外賣雙球雪糕買一送一 2020/11/02 Häagen-Dazs專門店 外賣雙球雪糕買一送一 老虎堂將軍澳店開幕優惠 黑糖波霸厚鮮奶買1送1 2020/11/02 老虎堂將軍澳店開幕優惠 黑糖波霸厚鮮奶買1送1 【自助餐優惠】精選3間酒店鮮蟹自助餐 每位低至398元 2020/10/31 【自助餐優惠】精選3間酒店鮮蟹自助餐 每位低至398元 【萬聖節2020】小朋友可以玩Trick or Treat！精選萬聖節3大好去處 2020/10/30 【萬聖節2020】小朋友可以玩Trick or Treat！精選萬聖節3大好去處 一日限定優惠！Luna Cake北海道雙層芝士蛋糕系列／北海道牛乳卷系列買一送一 2020/10/30 一日限定優惠！Luna Cake北海道雙層芝士蛋糕系列／北海道牛乳卷系列買一送一 著數優惠