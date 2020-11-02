帶飯返工1年慳過萬蚊真係唔現實？

▲ 帶飯返工一年慳過萬蚊真係唔現實？

疫情重創本港經濟，唔少人失業無嘢做，仲有份工嘅都可能要凍薪、無花紅，甚至要減人工。喺𠵱家市道，慳得就慳係一件好平常嘅事。但積臣見到有FB專頁就炒起咗一個帶飯返工嘅話題。

帶飯返工每年可慳1.4萬？

嗰話題係喺FB專頁公務員secrets到嚟，當然呢啲話題熱門討論區唔會缺席喇！有網民投稿表示，來年公務員或要凍薪，因此希望分享慳錢心得畀有需要嘅弟兄。佢首先講𠵱家中午出街食平均一餐起碼60蚊，假設每個月返20日工，1個月嘅午餐開支就接近1,200蚊，如果帶飯返工嘅話，每年就大概慳到1.4萬，話足夠一家四口去台灣4天遊了！

跟住呢位網民由慳家師奶，忽然股神上身，建議各位公務員將其中1,000蚊拎去投資，每年回報率有5%嘅話，5年後就會有7萬，10年之後就變成16萬。又話正所謂「小富由儉」。

積臣睇見呢啲腦筋急轉彎嘅文章，當然要Fact check一下啦，一check就知道原出處係《錢家有道》網站嘅文章啦，原意係藉生活理財例子，教育咩係複息效應。但令積臣感到意外嘅係帖文一出，唔少人對呢篇「投稿」負評重重，大多數批評該內容唔現實、限制多多，無計帶飯成本等等。

以每餐60蚊嚟計的確可能係誇張咗，𠵱家茶餐廳碟頭飯大約係45蚊，計埋當中成本及其他不可控因素，每年未必慳到1.4萬咁多。但積臣都曾經帶飯返工，又會出街食嘅辦工室打雜，係領會到帶飯係會幫到你慳到錢，但如果你個飯盒係豪食鮑參翅肚，咁帶飯當然係貴過出街食喇，但更重要嘅係慳之餘，同時要識投資。

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「慳錢」同「投資增值」兩條腿走路

香港人經常想「唔使DO」，早啲退休，即係以𠵱家新派啲嘅term形容，叫財務自由，除咗有父母幹、自己創業外，唔少例子嘅財務自由必然與「慳錢」同「投資增值」兩重點拉上關係。

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你有收入，但「洗腳唔抹腳」，經常使錢喺不必要嘅開支上，儲唔到錢，本金都無，係唔使講財務自由呢步。

當你肯慳錢儲錢了，但齋儲錢亦都達唔到財務自由，𠵱家銀行低息，揸現金放銀行無收益，係唔會滾存到你達到財務自由嘅金額呢？就算幾年後加返息，但通常呢個時候即係經濟轉好時候，即係有返通脹，咁你放銀行收益可能只係啱啱好抵銷到通脹。

所以第2隻腳就要識得投資增值，將本金增值至可以抵銷到通脹之餘，同時滾存到你財務自由嘅目標金額。上面《錢家有道》文章嘅例子，其實就係介紹複息效應嘅威力，假如你投資1萬蚊，1年回報係10%，咁下年起步就係1.1萬蚊，投資金額愈大，投資回報愈高，複息力量更明顯。《錢家有道》係有計算機幫到你演算例子嘅。

如果你可以增加收入，並將更多人工拎嚟儲蓄及投資，達到財務自由嘅目標就更加快。咁係唔係代表你今日做，下年就可以財務自由？又唔係，好多香港人想一朝致富，咩都要快，咁係唔現實。財務自由嘅目標金額，人人唔同，要睇你想有咩生活質素，而重點係你有冇目標同計劃逼自己去做，並唔係喺度事事都話無可能。

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【作者簡介】90後製作公司打雜，熱愛打機，亦愛行山吸收靈氣，希望快啲儲夠錢享受人生。

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