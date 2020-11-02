▲ 【財務自由】年輕時不應專注創造被動收入？富翁點出年輕人4項理財錯誤觀念 -

創造足夠的被動收入來達到財務自由，是不少人所嚮往的目標。不過，有白手興家的百萬富翁認為，人在年輕人時不應專注於創造被動收入，而是應積極地發展自己的事業，增加個人的工作收入，更認為這是不少年輕人所擁有的錯誤理財觀念之一，並提出以下幾個常見錯誤觀念，籲年輕人不要再「自欺欺人」。

Ramit Sethi在大學就讀心理學時，已開始積極研究有效的致富方法，並將研究撰寫成暢銷書《我教你變成有錢人》（I Will Teach You To Be Rich）。透過暢銷書及在網站開辦理財規劃課程，他在年輕時已成為白手興家的百萬富翁。根據他的教學經驗，他認為以下幾個錯誤理財觀念會成為年輕人在理財上的絆腳石，籲他們應改變思維，並選用有效的理財方法。

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1. 「我需要專注創造被動收入。」

被動收入對於不少年輕人而言是一場美夢。毋須努力工作，也能夠賺取足夠的收入去享受生活。不過，他們很可能忽略了成功達到財務自由的人所付出的時間及努力。Sethi認為，相比起創造被動收入，剛入職場的年輕人應積極地發展自己的事業，在職場上好好表現自己，以獲得升遷及加薪的機會，先創造更多工作收入。

他更認為，打工仔在累積足夠的工作經驗，達到一定的成就後，應主動向公司要求加薪，否則應轉工追求更高的工作收入。

2. 「如果努力一點，我可以儲更多錢。」

努力儲錢如同時常運動、吃得健康一樣，總是知易行難。Sethi認為，理財光是「努力」是不足夠，努力為節省金錢去格價、減少每天的外出買咖啡的開支等，均不是有效的理財方法。他建議年輕人，應留意自己的理財習慣，審視哪些理財方法是花很多時間去實行，但成效很低，有哪些是毫無成效，然後找出簡易的方法，讓自己輕鬆地達到目標。他認為，可考慮以自動轉帳的方式繳費或參與銀行的存款計劃，讓理財變得更自動化，不受個人的意志力影響。

3.「透過制定預算控制開支。」

不少理財專家均會建議透過制定預算及記帳等方式來控制開支，但Sethi認為這些方法成效很低。他認為，很少人會確實地根據預算來消費，而記錄每次的開支，更會令人看到月結時感到內疚，更容易失去實行計劃的動力。

他提出「有意識的支出計劃」取代預算及記帳，將開支分為4個分類：

固定開支：佔收入的50%至60%，例如是租金、學貸還款及水電費等

長期投資：佔收入的10%，例如是長綫投資或退休投資

儲蓄目標：佔收入的5%至10%，例如是節日禮物、旅行基金等

「無罪惡感」消費：佔收入的20%至35%，例如外出用餐、看電影及購物等

他認為這個「有意識的支出計劃」可以迫使人放眼未來，主張只要削減不必要的開支，也可花錢在自己喜歡的事情上，令人有執行計劃的動力。

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4. 「想要致富是錯誤的」

不少人對「想要成為有錢人」與貪婪、勢利等形容詞作連繫，但是Sethi認為，想要致富並沒有錯，擁有更多金錢能為自己及身邊的人提供了更多選擇，並有能力過自己喜歡的生活。

他強調，「致富」不僅與金錢有關，更等於有能力過富裕的生活，至於「富裕」的定義則因人而異。對於某些人來說，達到財務自由可奢侈地花時間在興趣上；對於某些人而言，則是代表有能力購買生活上的必需品。

作為一個百萬富翁，Sethi所認為的富裕生活，其中之一是能夠放半年的假期，盡情享受度蜜月的時光。

他認為，年輕人應改變「想要致富是錯誤的」的想法，並思考個人對富裕生活的定義，以增加理財的動力。

責任編輯：李瑩