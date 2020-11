▲ 【財務自由】年輕時不應專注創造被動收入?富翁點出年輕人4項理財錯誤觀念 -

創造足夠的被動收入來達到財務自由,是不少人所嚮往的目標。不過,有白手興家的百萬富翁認為,人在年輕人時不應專注於創造被動收入,而是應積極地發展自己的事業,增加個人的工作收入,更認為這是不少年輕人所擁有的錯誤理財觀念之一,並提出以下幾個常見錯誤觀念,籲年輕人不要再「自欺欺人」。

Ramit Sethi在大學就讀心理學時,已開始積極研究有效的致富方法,並將研究撰寫成暢銷書《我教你變成有錢人》(I Will Teach You To Be Rich)。透過暢銷書及在網站開辦理財規劃課程,他在年輕時已成為白手興家的百萬富翁。根據他的教學經驗,他認為以下幾個錯誤理財觀念會成為年輕人在理財上的絆腳石,籲他們應改變思維,並選用有效的理財方法。

1. 「我需要專注創造被動收入。」

被動收入對於不少年輕人而言是一場美夢。毋須努力工作,也能夠賺取足夠的收入去享受生活。不過,他們很可能忽略了成功達到財務自由的人所付出的時間及努力。Sethi認為,相比起創造被動收入,剛入職場的年輕人應積極地發展自己的事業,在職場上好好表現自己,以獲得升遷及加薪的機會,先創造更多工作收入。

他更認為,打工仔在累積足夠的工作經驗,達到一定的成就後,應主動向公司要求加薪,否則應轉工追求更高的工作收入。

2. 「如果努力一點,我可以儲更多錢。」

努力儲錢如同時常運動、吃得健康一樣,總是知易行難。Sethi認為,理財光是「努力」是不足夠,努力為節省金錢去格價、減少每天的外出買咖啡的開支等,均不是有效的理財方法。他建議年輕人,應留意自己的理財習慣,審視哪些理財方法是花很多時間去實行,但成效很低,有哪些是毫無成效,然後找出簡易的方法,讓自己輕鬆地達到目標。他認為,可考慮以自動轉帳的方式繳費或參與銀行的存款計劃,讓理財變得更自動化,不受個人的意志力影響。

3.「透過制定預算控制開支。」

不少理財專家均會建議透過制定預算及記帳等方式來控制開支,但Sethi認為這些方法成效很低。他認為,很少人會確實地根據預算來消費,而記錄每次的開支,更會令人看到月結時感到內疚,更容易失去實行計劃的動力。

他提出「有意識的支出計劃」取代預算及記帳,將開支分為4個分類:

固定開支:佔收入的50%至60%,例如是租金、學貸還款及水電費等

長期投資:佔收入的10%,例如是長綫投資或退休投資

儲蓄目標:佔收入的5%至10%,例如是節日禮物、旅行基金等

「無罪惡感」消費:佔收入的20%至35%,例如外出用餐、看電影及購物等

他認為這個「有意識的支出計劃」可以迫使人放眼未來,主張只要削減不必要的開支,也可花錢在自己喜歡的事情上,令人有執行計劃的動力。

4. 「想要致富是錯誤的」

不少人對「想要成為有錢人」與貪婪、勢利等形容詞作連繫,但是Sethi認為,想要致富並沒有錯,擁有更多金錢能為自己及身邊的人提供了更多選擇,並有能力過自己喜歡的生活。

他強調,「致富」不僅與金錢有關,更等於有能力過富裕的生活,至於「富裕」的定義則因人而異。對於某些人來說,達到財務自由可奢侈地花時間在興趣上;對於某些人而言,則是代表有能力購買生活上的必需品。

作為一個百萬富翁,Sethi所認為的富裕生活,其中之一是能夠放半年的假期,盡情享受度蜜月的時光。

他認為,年輕人應改變「想要致富是錯誤的」的想法,並思考個人對富裕生活的定義,以增加理財的動力。

