▲ 【政府工】郵政署招聘二級助理郵務監督 起薪24,070元（附應徵條件）

郵政署招聘二級助理郵務監督，起薪2.4萬元，頂薪更達逾5.5萬元。文憑考試五科考獲第3級或以上成績、符合語文能力要求的香港永久性居民即可申請，申請截止日期為11月12日。

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申請人應徵資格：

在香港中學文憑考試五科考獲第3級或同等或以上成績，或具同等學歷；或在香港高級程度會考兩科高級程度科目考獲E級或以上成績，以及在香港中學會考另外三科考獲第3級/C級或以上成績，或具同等學歷；以及

符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科取得第2級或以上成績，或同等成績。

具備市場推廣、商業管理、物流及／或運輸方面的學歷資格及／或工作經驗的申請人可獲優先考慮。

職責範圍：

管理郵政分局的郵政服務和資源管理；

進行研究和分析數據及資料，以監察機構表現，從而協助部門就郵務運作、業務發展和組織發展等方面作出決策；

協助尋找新的商機，並對業務需求作出回應，提高盈利能力和顧客滿意程度；

協助提供資訊科技和郵務機械化方面的解決方案，迎合業務和運作方面的需求；

協助管理辦公地方編配計劃；以及

提供郵政相關業務所需的行政支援，包括國際郵政事務、財務、公關服務和員工培訓與發展。

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薪酬：

總薪級表第10點（每月24,070元）至總薪級表第27點（每月55,995元）

獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請方法：

申請人須在截止申請日期或以前透過下列其中一個方式遞交申請書：

網上透過公務員事務局網站；或

郵寄申請表格到「香港中環康樂廣場2號香港郵政總部4字樓招聘組」。如郵寄，信封上的郵戳日期將視為遞交申請書的日期。為避免郵件過期或未能成功派遞，在投寄前請確保信封面已清楚印上或寫上正確地址及已貼上足夠郵資。

申請表格可在公務員事務局網站下載，或向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取，謹記在信封面註明「申請二級助理郵務監督職位」。

詳情可瀏覽公務員事務局網頁。

截止日期：2020年11月12日

責任編輯：李瑩