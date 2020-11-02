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【螞蟻上市】成功預測螞蟻上市首日收市價 有券商即送1手螞蟻港股

日常開支 12:25 2020/11/02

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史上最大IPO的螞蟻集團 （新上市編號：06688） 還有2日（11月4日）便公布香港方面的招股結果，凍資額高達1.3萬億港元，成為港股史上的「凍資王」，反應十分熱烈。螞蟻集團的招股價是80港元，將於11月5日掛牌上市，究竟這隻萬眾期待的螞蟻集團，首日的收市價會是是多少呢？

美資券商SoFi Hong Kong於官方Instagram推出「螞上預測收市價 — 預測成功即拎1手螞蟻港股」活動，成功預測到最接近上市當日的收市價（以收市競價交易時段完結時的價格計算）的參加者，將會勝出比賽，首位優勝者可以贏得一手（每手50股）螞蟻集團的H股，而第2名及第3名的優勝者，將分別贏得1股阿里巴巴（美：BABA）的美股。排名將以預測準確性及留言先後釐定。

活動的截止時間為11月3日（星期二）下午4時正，結果將會於10月11日或之前公布。

參加網址：按【此頁

 

責任編輯︰陳啟昌

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欄名 : 生活理財

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