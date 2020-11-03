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一風堂第二碗拉麵$35　7-Eleven DREYER’S 紅寶石朱古力脆皮雪糕批買一送一​

消費錦囊 07:00 2020/11/03

分享：

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. 一風堂：第二碗拉麵$35

最後一日！於香港一風堂分店惠顧正價拉麵一碗，即可以優惠價$35享用1碗一風堂經典拉麵（白丸元味／赤丸新味）。優惠下午2時半後適用。

優惠只限一風堂會員及臨時會員，即時下載一風堂會員App註冊為臨時會員亦可享有此優惠！

此優惠適用於香港一風堂分店堂食或外賣自取。網上外賣平台及第三方外賣平台不適用。堂食另收加一服務費並以原價計算。

此優惠同一帳單內使用次數不限。優惠數量有限，售完即止。

2. 7-Eleven：DREYER’S D-COLLECTION紅寶石朱古力脆皮雪糕批買一送一​

由即日起至11月10日​，於指定7-Eleven分店購買DREYER’S D-COLLECTION紅寶石朱古力脆皮雪糕批，可享買一送一​優惠。

3. 滙豐信用卡：OpenRice外賣自取消費滿$90享$60折扣／餐飲券買滿$400享$200折扣

由即日起至11月30日，逢星期六、日及一，於OpenRice消費並用滙豐信用卡付款，消費滿90元或以上，並於結帳前輸入優惠碼「HSBC2020」，即可享減60元。每日早上10時起開賣，每日名額1,000個。

同時，OpenRice及滙豐信用卡亦推出餐飲券優惠，於推廣期內的星期六、日及一， 單日購買餐飲券滿400元或以上，並於結帳前輸入優惠碼「HSBC2020V」，即減200元。每日下午2時起開賣，每日名額200個。

 

撰文：hket小編

人人都需要理財，未必人人都識得理財。即上滙豐「FinFit」理財資訊平台，學習理財之道。

欄名 : 今日優惠精選

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