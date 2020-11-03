Pizza-BOX網上落單滿$250　$30加購香焗雞上髀3件

Pizza-BOX推出網上落單優惠，買滿指定金額加$30可享香焗雞上髀3件！

由即日起至11月12日，於Pizza-BOX網上落單滿$250，即可加$30以優惠價加購香焗雞上髀3件（原價＄70）。每張訂單只可使用一次優惠，優惠不可兌換現金。

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撰文：hket小編