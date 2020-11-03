Pizza-BOX網上落單滿$250 $30加購香焗雞上髀3件 消費錦囊 10:30 2020/11/03 分享： Pizza-BOX推出網上落單優惠，買滿指定金額加$30可享香焗雞上髀3件！ 由即日起至11月12日，於Pizza-BOX網上落單滿$250，即可加$30以優惠價加購香焗雞上髀3件（原價＄70）。每張訂單只可使用一次優惠，優惠不可兌換現金。 訂購網站 撰文：hket小編 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 最後今日！7-Eleven買指定三文治送雀巢咖啡 今日 最後今日！7-Eleven買指定三文治送雀巢咖啡 Häagen-Dazs專門店 外賣雙球雪糕買一送一 2020/11/02 Häagen-Dazs專門店 外賣雙球雪糕買一送一 老虎堂將軍澳店開幕優惠 黑糖波霸厚鮮奶買1送1 2020/11/02 老虎堂將軍澳店開幕優惠 黑糖波霸厚鮮奶買1送1 【自助餐優惠】精選3間酒店鮮蟹自助餐 每位低至398元 2020/10/31 【自助餐優惠】精選3間酒店鮮蟹自助餐 每位低至398元 【萬聖節2020】小朋友可以玩Trick or Treat！精選萬聖節3大好去處 2020/10/30 【萬聖節2020】小朋友可以玩Trick or Treat！精選萬聖節3大好去處 著數優惠