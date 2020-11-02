▲ 調查：逾半離校青年遇就業問題 55%青年不知道轉型方向

本港失業率持續攀升，疫下求職愈發困難。有團體公布「疫情下為青年就業尋出路」報告結果，發現逾半離校青年自疫情起曾遇就業問題，包括找不到工作、工時減少、放無薪假及客戶減少導致收入下降等。

香港青年協會青年研究中心成立的「青年創研庫」於今年9月3日至29日期間以網上問卷調查形式進行研究，訪問600名18至34歲離校的青協會員。調查顯示，即使日後疫情受控，仍有近四成青年認為本港就業情況會較疫情前差。

另外，逾八成受訪者認為未來有新行業出現、對新知識和技能需求上升（77.3%）及整體職位減少（71.7%）。面對轉變，逾六成受訪者認為有需要適應職場新要求，惟逾半（55.6%）青年表示不知道轉型的方向、欠缺轉型的知識和技能（53.3%）和不知道何處有轉型的機會（36.9%）。

在就業困難的環境下，82.7%的受訪者願意持續進修以適應市場新需求。此外，他們亦願意從事兼職職位（79.3%）、起步職位（61.5%）及實習職位（57.3%）。

不過，其他不願意從事起步職位或實習職位的青年當中，逾六成表示原因是薪金太低。

青年創研庫經濟組成員劉昱翔認為，政府應加速回應經濟轉型，建議僱員培訓課程引入商界主導模式，由企業提出有需求的新工種，於短時間內參與設計培訓課程並聘用學員，及時回應人力市場的新需求。此外，亦建議設立大學畢業生見習就業計劃，以協助他們累積工作經驗。

責任編輯：曹佩鈞