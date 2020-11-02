▲ 【數碼人民幣】人行奪先機發行數碼人民幣 有何戰略考量？ -

數碼貨幣或成銀行改革契機



對於國際上普遍的商業銀行來說，央行數碼貨幣（CBDC）來勢洶洶，或許是「百年一遇」的脱胎換骨契機，視乎能否好好把握。從2015年起，各國央行及國際金融組織IMF和國際結算銀行BIS，其研究CBDC的重點出現幾回轉變。首先是零售型CBDC，即直接面向市場發行，但為了保護商業銀行，避免競爭存款及發生危機時存款轉為CBDC而擠提，2018年研究重點改為批發型CBDC，即CBDC並非面向大眾，而只用於銀行間或與機構的大額轉帳。

可是，今年英美卻又重回零售型研究，若最終付諸實行，則對傳統商業銀行的流程及功能帶來徹底改變。目前雖只是研究階段，但無疑也是一種警號，促使銀行及早自我革新，為未來業務尋求出路。不過，人行的DCEP雖可用於大眾零售交易，但則是採取雙層營運體系，即上層是人行，對下層四大商業銀行投放數碼貨幣並作信用擔保，再由四大銀行負責向公眾發行，以避免產生過激震動。

加速提升人民幣國際化 或可撼動美元地位

對於內地金融機構來說，央行數碼貨幣或是一種機遇，可能帶來革命性的創新及商機。當貨幣數碼化，意味從發行、流通、存儲、投資及跨境流動等所有環節都可以變成「數據」，這將為金融科企在區塊鏈、雲計算、人工智能、大數據處理等提供發揮的一個大舞台，而銀行核心系統升級換代更是巨大商機。另一方面，商業銀行業務流程同樣須配合跟隨變成「數據」，利用區塊鏈、大數據等高科技術集中管理帳戶，未來商業銀行或會融合金融科企，以一種嶄新的形式蛻變成信貸數據管理機構。當然，結果如何則要看各自修行了。



對於中國國家金融戰略來說，數碼人民幣無疑被官民寄予厚望，冀藉便利跨境結算而帶動貿易，加速提升人民幣國際化，並創建自己的國際支付機制處理，逐步擺脱美國SWIFT的制肘。可是，現實是美元長期主導國際外滙結算多達9成，縱使歐洲自行建立一套金融交易的代碼，但亦未能撼動美元地位，況且央行數碼貨幣仍是剛冒起的新事物，各國仍須完善相關法律及金融基建配套，所以有關良好願景恐非中短期內可實現，但起碼已是踏出重要一步，未來若能爭取在一帶一路沿綫國家項目使用數碼人民幣，則所謂日子有功，未嘗不可撼動美元地位。

【香港可如何把握數碼人民幣機遇？ ：按此】

發行數碼人民幣 勢搶佔先機



無可否認，央行數碼貨幣已成為各國搶佔的金融高地，近期BIS發布的報告顯示，截至今年中，全球逾36家央行正在研發CBDC，將於未來一兩年進行測試。事實上，立陶宛已一馬當先成為首個發行的國家，而G7國家亦加快推動CBDC，將相關項目提上峰會議程，由此可見各央行競爭之烈。目前，中國領跑於各主要經濟體率先測試央行數碼貨幣，有望在今輪競賽中奪得先機，爭取日後在相關領域標準制定的國際話語權。



眾所周知，中國的數碼經濟近幾年飛速蓬勃發展，已佔GDP達36%，到2030年料將增至逾50%。人行今次測試數碼人民幣，可說鞏固了數碼經濟金融基建，也有望為第四次工業革命增強競爭力，更有效對抗國際間的風風雨雨。

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【關於作者】

顏偉華是行健資產管理（Zeal Asset Management）CEO，超過20年基金管理行業經驗。行健多年來為歐洲國家主權基金、國際金融機構及本地個人投資者投資中國，亦是全球首批通過「基金互認」政策進入中國內地零售基金市場的三家基金公司之一。行健為聯合國支持的負責任投資原則（PRI）簽約機構，是致力將ESG融入中國投資的先行者之一。