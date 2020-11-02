【理財學堂】了解房託基金（REIT）投資組合

▲ 了解房託基金（REIT）投資組合

投資者追求股息回報，部分會考慮房地產投資信託基金（REIT），主要是看中其派息。然而投資者在選擇個別房託基金時，要留意影響基金收入以至分派能力的因素，包括物業投資種類、所在地及組合是否多元化。

房託基金收入來源主要來自其投資物業，產生定期租金收入的物業需要至少佔基金資產總值的75%。基金每年須將不少於90%的除稅後淨收入，以股息形式定期派發給投資者。

物業種類受經濟行業因素影響

房託基金的物業投資種類一般包括酒店、寫字樓、商場、停車場、物流中心和數據中心等。本港上市的房託基金中，有主要投資於酒店、商場或寫字樓，亦有投資於混合類型物業，例如商場、停車場加寫字樓。不同種類的物業租賃情況會受到經濟和行業因素所影響。例如旅遊業發展會影響酒店入住率，可能會對投資酒店為主的房託基金帶來影響；宏觀經濟活動會影響寫字樓的出租率，可能會影響主要投資於寫字樓的房託基金收入。

散戶研究房託基金的物業種類時，亦可採取微觀角度，例如寫字樓位於商業中心或工廈區，其租客質素和租金水平都會有明顯差別。

留意物業地點發展及滙率風險

房託基金可以投資於不同地方的物業，本港上市的房託基金中，既有主要投資於本港物業的，也有投資於內地及海外物業的，或是物業投資分布在多個市場的。不同地區的物業發展和增值潛力、風險，以及租金都會有所分別。

散戶亦要留意投資於國內或海外物業的房託基金，其單位未會以港元計價和買賣，亦未必會以港元派息，故要考慮滙率風險。

物業組合要分散

投資要懂得分散風險，揀選房託基金時，也要考慮基金持有的物業投資組合是否分散。若房託基金只靠單一物業作為主要收入來源，當該物業項目出現問題時，就可能會嚴重影響房託基金的收入及分派能力。還要從房託基金的定期報告中，了解它們所投資物業的管理情況，例如空置率、出租率、續租率和租金水平等。

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