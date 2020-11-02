▲ 【數碼人民幣】人行奪先機發行數碼人民幣 有何戰略考量？

孕育6年的數碼人民幣（Digital Currency Electronic Payment，DCEP）正式在深圳羅湖區試點檢測，規模雖小，只有1,000萬元人民幣及5萬名用戶，但卻意義非凡，標誌着中國金融革新邁出重要一步，既引來科企無限憧憬，也勾起商界諸多疑慮，環球各國央行的數碼貨幣競賽頓時又重回視綫焦點。到底央行數碼貨幣本質是甚麼？有何重要性？人行搶時間爭先機背後有否戰略考量？

數碼貨幣大勢所趨



近幾年，金融市場興起一股網絡虛擬貨幣（Virtual Currency，VC）熱潮，形成百花齊放局面，其中比特幣（Bitcoin）更成為寵兒，風頭一時無兩，相關衍生產品登堂入室，名正言順在美國芝交所掛牌買賣。影響所及，無論是投資專家或是坊間散戶都如蟻附羶狂炒一番，甚至在消費交易的應用層面亦日漸受歡迎，大有蠶食法定貨幣之勢，加上大型社交媒體Facebook憑藉其環球20多億用戶優勢，籌劃發行數碼貨幣Libra以圖分杯羹，各國央行頓時感受貨幣主權面臨挑戰，遂借力打力，紛紛以虛擬貨幣底層關鍵技術區塊鏈為藍本，加速研究創造央行數碼貨幣（Central Bank Digital Currency，CBDC）。

在這情境下，央行數碼貨幣的誕生似乎是勢所使然，也引發了各央行間爭佔高地的競賽，萌生了數碼主權、數碼徵税及相關法規的研究和制定，可謂是一場對傳統金融觀念和體系的巔覆革新，對未來影響深遠。

【剖析人民銀行發行數碼人民幣的箇中原因：按此】

三類數碼貨幣 有何分別？



簡單來說，數碼貨幣大概可分為三類，即央行數碼貨幣、虛擬數碼貨幣及機構數碼貨幣。顧名思義，央行數碼貨幣是由國家央行背書而發行的數碼貨幣，等同傳統紙幣的法律權益保障，持有者獲央行擔保等價兌現，例如人行的數碼貨幣DCEP就可與人民幣1:1兑換，其功能屬性與紙幣無異。至於虛擬貨幣，例如比特幣等，則是由非官方開發者發行及掌控，只在虛擬空間中特定社群可以購買商品或服務的數碼貨幣，所以不具備真正貨幣的所有屬性及保障。而機構數碼貨幣可說介乎前兩者之間，是由有實力機構依法向官方申請合規後背書發行，例如部分交易所平台或Facebook尚在醞釀中的Libra數碼貨幣。

由此觀之，三者既有相通，亦有差異，在形態上可視為數碼化的貨幣，可以作為商品或服務交易媒介，而且或多或少是應用區塊鏈技術來發揮其獨特性。不過，三者在法律合規及用戶保障上卻有明顯的本質差别，故由國家信用背書的央行數碼貨幣正式登埸後，有望「一幣定音」，成為數碼資產的定價貨幣，是彰顯央行貨幣主權之舉。

數碼人民幣或衝擊第三方支付

從客觀形勢看，央行數碼貨幣是大勢所趨。對於內地蓬勃的第三方支付來說，人行雖一再向業界派定心丸，強調DCEP只是作為替代部分貨幣供應量M0的現金流通，而非要取替第三方電子支付。不過，望名生義，DCEP即是由數碼貨幣及電子支付組成，特質就是由央行背書的貨幣支付系统，難免會形成市場競爭關係，面世初期或不會造成直接大衝擊，但基於「錢包」背後央行與企業安全信用保證的差別，加上DCEP的便利性，既可毋須綁定銀行帳戶，又可離綫支付，優於目前市面互設璧壘的第三方支付。

長遠來說，DCEP進入市場後，相信會產生擠出效應，甚或衝擊第三方支付衍生的業務如網貸及信用評分等。而目前由兩大巨頭壟斷內地電子支付逾九成份額或將改寫。

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