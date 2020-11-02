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中移動香港旗艦手機「折」慶優惠高達$1,600 　和民外賣自取網上落單全單85折

消費錦囊 07:00 2020/11/02

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新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1、中移動香港：旗艦手機「折」慶優惠高達$1,600 

中國移動香港（CMHK）即日起至11月5日舉辦「秋季大Phone收」活動，精選蘋果、三星、華為及小米等近 15 款型號手機，折扣高達$1,600。

優惠詳情


2、和民：外賣自取網上落單全單85折

即日起至11月30日，和民指定店舖已推出全新外賣自取網上落單平台， 更可享有便當送飲品同全單85折（早餐時段除外），兩個優惠可以同時使用。 

優惠詳情

3、太興：罐裝產品限時$80/4罐

即日起，太興推出罐裝產品限時優惠價$80，自由組合 4 款不同口味太興罐裝系列產品，包括梅菜扣肉、香菇肉燥、五香肉丁、番茄肉醬、咖喱雞 及咖喱牛腩！

撰文：hket小編

人人都需要理財，未必人人都識得理財。即上滙豐「FinFit」理財資訊平台，學習理財之道。

欄名 : 今日優惠精選

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