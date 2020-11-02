Häagen-Dazs專門店 外賣雙球雪糕買一送一 消費錦囊 10:30 2020/11/02 分享： Häagen-Dazs™推出限時買一送一雪糕優惠，由即日至11月8日，外賣雙球雪糕買一送一。 Häagen-Dazs™專門店外賣雙球雪糕分享價$65，購買一客即額外送多一客！ 撰文：hket小編 市場瞬息萬變，但機會處處。即上滙豐「FinFit」理財資訊平台，助你掌握先機，創造創富，財務自由就在不遠處。 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 老虎堂將軍澳店開幕優惠 黑糖波霸厚鮮奶買1送1 今日 老虎堂將軍澳店開幕優惠 黑糖波霸厚鮮奶買1送1 【自助餐優惠】精選3間酒店鮮蟹自助餐 每位低至398元 2020/10/31 【自助餐優惠】精選3間酒店鮮蟹自助餐 每位低至398元 【萬聖節2020】小朋友可以玩Trick or Treat！精選萬聖節3大好去處 2020/10/30 【萬聖節2020】小朋友可以玩Trick or Treat！精選萬聖節3大好去處 一日限定優惠！Luna Cake北海道雙層芝士蛋糕系列／北海道牛乳卷系列買一送一 2020/10/30 一日限定優惠！Luna Cake北海道雙層芝士蛋糕系列／北海道牛乳卷系列買一送一 爭鮮北河街店開幕 單顆壽司$2 2020/10/30 爭鮮北河街店開幕 單顆壽司$2 著數優惠