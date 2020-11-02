  • 25°C
香港時間 : 20201102日 (一) 11:04
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : 螞蟻上市 國泰股價 抽新股 騰訊 小米 中芯股價 滙豐股價 領展 ETF 內銀股

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

Häagen-Dazs專門店　外賣雙球雪糕買一送一

消費錦囊 10:30 2020/11/02

分享：

Häagen-Dazs™推出限時買一送一雪糕優惠，由即日至11月8日，外賣雙球雪糕買一送一。

Häagen-Dazs™專門店外賣雙球雪糕分享價$65，購買一客即額外送多一客！

撰文：hket小編

市場瞬息萬變，但機會處處。即上滙豐「FinFit」理財資訊平台，助你掌握先機，創造創富，財務自由就在不遠處。

欄名 : 消費錦囊

最新專欄文章 更多

老虎堂將軍澳店開幕優惠　黑糖波霸厚鮮奶買1送1
今日
老虎堂將軍澳店開幕優惠　黑糖波霸厚鮮奶買1送1
【自助餐優惠】精選3間酒店鮮蟹自助餐　每位低至398元
2020/10/31
【自助餐優惠】精選3間酒店鮮蟹自助餐　每位低至398元
【萬聖節2020】小朋友可以玩Trick or Treat！精選萬聖節3大好去處
2020/10/30
【萬聖節2020】小朋友可以玩Trick or Treat！精選萬聖節3大好去處
一日限定優惠！Luna Cake北海道雙層芝士蛋糕系列／北海道牛乳卷系列買一送一
2020/10/30
一日限定優惠！Luna Cake北海道雙層芝士蛋糕系列／北海道牛乳卷系列買一送一
爭鮮北河街店開幕　單顆壽司$2
2020/10/30
爭鮮北河街店開幕　單顆壽司$2
著數優惠

下一篇文章

老虎堂將軍澳店開幕優惠　黑糖波霸厚鮮奶買1送1
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

鴻星「大閘蟹饗宴」優惠價每位$368起
鴻星「大閘蟹饗宴」優惠價每位$368起
【滙豐戶口】滙豐推全新綜合理財戶口「滙豐One」　做任務獲抽獎機會贏100萬「獎賞錢」
【滙豐戶口】滙豐推全新綜合理財戶口「滙豐One」　做任務獲抽獎機會贏100萬「獎賞錢」
皇家太平洋酒店預訂優惠　星期一至四自助餐高達55折
皇家太平洋酒店預訂優惠　星期一至四自助餐高達55折
【自助餐優惠】精選3間酒店鮮蟹自助餐　每位低至398元
【自助餐優惠】精選3間酒店鮮蟹自助餐　每位低至398元
【百佳抽獎】百佳「誠心賞你」抽獎結果今起公布　點知自己有無中獎？（附中獎須知）
【百佳抽獎】百佳「誠心賞你」抽獎結果今起公布　點知自己有無中獎？（附中獎須知）
惠康下月起經慈善機構派200萬張現金券及餐券　預計約25萬人受惠
惠康下月起經慈善機構派200萬張現金券及餐券　預計約25萬人受惠