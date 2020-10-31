【自助餐優惠】精選3間酒店鮮蟹自助餐　每位低至398元

秋天當然是食蟹的季節！為了滿足各位蟹迷，有酒店自助餐一次供應不同的蟹，除秋天時令的花蟹、三點蟹，還有長腳蟹、麵包蟹等。此外，部分酒店更推出自助餐優惠，成人最平只需398元！食肆雖放寬至可以6人一枱，限聚令仍不可多於4人，疫情下仍要留意相關餐廳的最新安排。

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嘉里酒店 大灣咖啡廳

嘉里酒店的大灣咖啡廳推出「國際美食薈」自助餐，除了供應長腳蟹、麵包蟹、龍蝦等海鮮之外，更提供迷你石頭鍋、即製分子雪糕等美食。

由即日起至11月30日，貴賓金環會會員可享星期一至四自助晚餐75折優惠，可免費登記成為會員。在訂座時，必須提供優惠碼「GC202010」方可享用優惠。座位數量有限，訂完即止。

供應時間：晚上6時30分至晚上9時30分

收費：

星期一至四：成人648元、小童324元（需加一服務費）

星期五至日及公眾假期：成人728元、小童364元（需加一服務費）

貴賓金環會會員優惠：星期一至四：折後成人只需486元、小童折後243元（需加一服務費）

地址：紅磡紅鸞道38號香港嘉里酒店3樓

電話：2252 5888／網上預訂

逸東酒店 普慶餐廳

逸東酒店普慶餐廳推出「蝦兵蟹將大鬥法」主題自助餐，提供超過數十款多國海鮮佳餚，如新加坡咖喱炒蟹、西班牙海鮮飯、焗生蠔及啤酒煮青口等。晚市自助餐更供應時令貝殼類海鮮冷盤，包括生蠔、波士頓龍蝦、小龍蝦、琵琶蝦等，同時會有4至5款蟹供應，如鐘拿蟹、鱈場蟹、花蟹、麵包蟹及三點蟹，可以一次過品嚐多款海鮮。

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供應時間：晚上6時30分至晚上9時30分

收費：

星期一至四：成人568元、小童及長者398元 （需加一服務費）

星期五至日及公眾假期：成人618元、小童及長者448元 （需加一服務費）

地址：香港九龍彌敦道380號Eaton HK B1樓層

電話：2710-1901／網上預訂

城景國際 City Café

城景國際的City Café推出「鮑魚‧和風‧海鮮自助晚餐」，當中包括海葡萄魚子醬伴鮮蠔咯嗲、堂煮沖繩水蟹鮑魚粥及鮑魚海鮮牛肝菌意大利飯等。此外，每位客人更可免費獲贈一客日式磯煮原隻鮑魚。自助餐更提供生蠔、鱈場蟹腳、布朗蟹、荷蘭藍青口、澳洲凍蝦及日式刺身，而果汁、紅白餐酒及啤酒更是無限供應。

同時，酒店更推出生日優惠，當月生日客人可享生日蛋糕半磅。

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供應時間：晚上6時30分至晚上9時30分

收費：成人398元、小童298元 （免收加一服務費）

地址：九龍窩打老道23號城景國際1樓

電話：2783 3287／WhatsApp5483 0307／網上預訂

責任編輯：曹佩鈞