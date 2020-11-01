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【危疾保險】曾患子宮水瘤　現有危疾保單不保已患疾病　能有方法「補飛」嗎？

退休及生活保障 18:00 2020/11/01

分享：

【危疾保險】曾患子宮水瘤 現有危疾保單不保已患疾病 能有方法「補飛」嗎？

讀者侯小姐現年50歲，從事公司秘書。3年前，她發現有子宮出現水瘤，雖然測檢定為良性，但這經歷使她十分害怕身體出現疾病，但沒有相關保障，特別是財務上的風險。當她知道危疾保險「補飛」的個案分享後，希望自己亦能為子宮方面的危疾作出了財務上風險的保障。

【「補飛」個案分享】【危疾保】已供滿的危疾保保額不夠用 應否加買新一份危疾保？

舊單除外責任　不保已患疾病

3年前，侯小姐是透過筆者安排嚴重危疾保險的，但因為這個子宮水瘤的關係，很多保險公司的結果全都是附上了除外責任（exclusions），即是子宮方面的保障一概被勾出。

這結果是令侯小姐十分之不滿，既憤怒又害怕，但也無奈地接受了保險公司的保單條款，同時也十分後悔自己完全健康的時候沒有及時去投保。

當她知道了「補飛」的個案分享後，她就問可否也為自己的危疾保障作一作「補飛」呢？當時筆者因過往經驗所作出的自然反應，很自然地告訴侯小姐，應該不能成功投保。但侯小姐實在太想子宮方面也有相關的保障，所以堅持嘗試投保。

筆者查詢了相關保險公司的一位專員先生。出乎意料地，專員先生告知筆者，一般來說其他保險公司是不會接受候小姐投保的，但他們是可以接受。故此，筆者抱着半信半疑的態度去為侯小姐作投保報價（quotation），並如實滙報受保人關於腫瘤及治療情況的問題。

驚喜地，成功地得到了報價書。結果是，投保額50萬元港元，保費繳付年期為10年，每年保費26,675.50港元，保障範圍包括絕大部分癌症、心臟病及中風。侯小姐十分高興，因為終於可以為子宮方面的危疾作出了財務上風險的保障。

【危疾保障】較低成本得更大保障　多重危疾保享多次賠償

危疾保沒賠償　回贈全部保費

同一時間，侯小姐對於每年2萬多元的保費有點不捨得，這樣令她有點惆悵不知如何決定是好。筆者這樣提醒她，這個危疾保險的其中一個結構上特點是，若果在保單年期內並無任何危疾保障或身故保障作出賠償，保險公司會在保單期滿後回贈100%合資格已繳保費。就是這個產品特點，化解了侯小姐的心理障礙。

正如大部分香港人一樣，當身體一切正常，會覺得甚麼危疾保險和住院保險均屬廢話。只會當自己身體出現了問題或身邊的家人有了嚴重疾病，才會明白這類型保險是必須的。

【原文︰危疾早投保 風險可對冲】（收費文章）

撰文 : 曾少雄 中原金融集團高級副總裁

欄名 : 保險百科

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