▲ 【筍工】Opera全球招聘互聯網搜索員 蒐集趣聞兩周報酬7.3萬港元 -

疫情為就業市場帶來打擊，人人都想找到一份好工，挪威著名軟件公司Opera日前宣布聘請互聯網搜索員，為公司蒐集趣聞，兩星期即賺8,000歐元（約7.3萬港元）。

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蒐集趣聞 兩星期可獲7.3萬港元

Opera是來自挪威的網絡瀏覽器軟件公司，屬於挪威上市公司Opera Software ASA（已易名Otello Corporation）。Opera為向全球用戶改進其瀏覽器服務體驗，日前宣布聘請互聯網搜索員，搜索員為公司搜羅趣聞。受聘員工只要在互聯網上尋找到合適的內容，都可向公司遞交，並將其兩個星期內有關瀏覽互聯網的經歷撰寫報告，即可獲8,000歐元（約7.3萬港元）的酬勞。

要求方面，任何人只要符合法定年齡、能操流利英語、良好英語寫作能力、具備電腦操作知識的基本水平，包括使用網絡和執行搜索的經驗，並擁有一部能夠安全上網的高速寬頻網絡電腦，就可以遞交申請。

此外，Opera同時要求應徵者提供一份簡單履歷，當中包括拍攝一段15至60秒的短片，詳細講述及介紹自己過往瀏覽互聯網的有趣體驗。

由於這是一份遠端工作，歡迎任何國籍人士應徵。有興趣人士可在Opera網站上遞交申請，截止日期為11月13日。

責任編輯：蕭寶玲

（節錄）

【原文：Opera全球高薪招聘 互聯網搜索員】

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