▲ 【停薪留職】《僱傭條例》容許「停薪留職」嗎？打工仔應如何自保？ -

新冠肺炎疫情嚴重打擊航空及旅行社等行業，部分僱主為了減省開支，計劃要求員工「停薪留職」。公司要求員工「停薪留職」是否合法？打工仔若被僱主要求「停薪留職」，應如何自保？凝資專業顧問公司企業人事培訓顧問何珮琪為大家解答相關問題。

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問：「停薪留職」是否合法？

答：現時《僱傭條例》並沒有「停薪留職」的規定，但有列明視作被「停工」的條文，包括在任何連續4個星期內，不獲僱主分配工作並不獲支付工資的日數超過正常工作日數總和的一半；或在連續26個星期內，不獲分配工作並不獲支付工資的日數，超過正常工作日數總和的三分之一。

問：僱主要求「停薪留職」，打工仔一定要接受嗎？

答：「停薪留職」的安排必須雙方同意，打工仔有權拒絕。



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問：如被停工，可否追討解僱補償？



答：僱主如在無雙方協議下要求僱員「停薪留職」，一旦僱員不獲支付工資日數超出上述所指總和的一半或三分之一，可被視為停工，即變相解僱。僱主需要按勞工法例支付解僱補償，如遣散費等，否則僱員有權追討法定權益。若要追討遣散費，僱員必須按連續性合約受僱不少於2年而遭僱主停工，方可獲遣散費補償。

需要留意，如打工仔與公司簽定「停薪留職」協議，則不受《僱傭條例》下「停工」的條文保障。

問：「停薪留職」期間仍享有勞工福利嗎？

答：在雙方安排下的「停薪留職」，代表僱傭關係尚未結束，僱員仍可享有勞工福利，例如是有薪年假及病假等福利。

問：「停薪留職」期間，打工仔可兼職工作？

答：打工仔在「停薪留職」期間能否兼職工作，是視乎僱傭合約而定，如僱傭合約無規定僱員不可從事兼職工作，打工仔則有權在「停薪留職」期間兼職。打工仔可留意僱傭合約內容，或直接向僱主查詢。

問：打工仔與公司簽定「停薪留職」協議，有甚麼要考慮？

答：打工仔簽訂「停薪留職」協議時，需考慮個人的經濟狀況，以及行業的發展前景，例如有打工仔寧願要求僱主解僱自己，取回遣散費以解燃眉之急，也不願接受「停薪留職」的安排。何珮琪認為，如打工仔從事的行業大受疫情打擊，如旅遊業等，為免浪費時間等待開工，可進修增加個人競爭力，並積極考慮轉行。

責任編輯：李瑩