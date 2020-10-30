  • 24°C
香港時間 : 20201030日 (五) 18:28
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : 螞蟻上市 國泰股價 抽新股 騰訊 小米 中芯股價 滙豐股價 領展 ETF 內銀股

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

旅發局「賞你遊」部分本地團爆滿　本地遊有望為旅遊業挽回損失？

博客 17:37 2020/10/30

分享：

旅發局「賞你遊」部分本地團爆滿　本地遊有望為旅遊業挽回損失？

因應新冠病毒疫情有所緩和，香港政府早前宣布放寬旅行團每團人數至30人，旅發局亦推出「賞你遊香港」活動，希望刺激本地旅遊業。市民反應亦相當不俗，開始接受報名當日，已經有本地團額滿，但旅行社又是否可以靠本地遊挽回一些損失呢？

【延伸閱讀】港人疫情前寧願「快閃」旅遊　本地遊靠「食老本」點吸引市民？

新冠肺炎疫情持續近一年，全球旅遊業處於冰封狀態，新華旅遊於27日向全體職員發內部通知，要求所有人停薪留職。旅遊業促進會總幹事崔定邦早前在電台節目上表示，過去周末出發的本地團數目不是太多。他更指，現時本地團只是勉強能夠應付成本，預計隨着第二期保就業計劃將於下月結束，屆時很多旅行社難以維持營運。

【旅發局「賞你遊香港」活動換領方法：按此

缺少海外旅行團的收入，單靠香港本地遊根本無法支撐香港旅行社的開支。香港導遊總工會理事長黃嘉毅在電台節目上表示，本地遊反應其實不及預期樂觀，很多本地團仍未客滿。在未有疫情之前，港人基本上不會參加旅行社舉辦的本地遊。因為香港交通四通八達，根本毋須跟團都可以自行前往。如果需要港人自掏腰包出來參加本地團，其實是相當困難。因此，即使政府把本地團的人數上限放寬30人，對旅行社幫助亦不大。

至於旅發局的「賞你遊香港」活動，只要市民消費滿800元可免費換取本地遊名額1個，毋須市民自己付費參加，如同購物的「贈品」一樣，因此才有在開放當日已有團額滿的情況。

旅發局「賞你遊香港」 網站顯示，有部分本地團已經額滿。

【延伸閱讀】海洋公園推「森度遊」吸客　你願意付$380行山嗎？

至於本地遊的景點亦是一大問題，不少本地遊所囊括都是一些已經老掉牙的景點，如天壇大佛、太平山頂、星光大道等。對港人來說，新鮮感及興趣都欠奉。此外，旅行團的一大弊病就是設有時間限制，即使團友對某個景點有興趣，亦不可多留。有參加本地遊的團友更表示，不滿遊覽時間過短，只可以走馬看花。

旅遊業面臨冰封，不少旅行社只好轉型出售各國美食及手信，希望藉此增加收入。本地遊或可為旅行社增加些微的收入，但畢竟不是長遠之策。旅遊業若要回暖，相信仍要待疫情完結之時。

 

【WHY世代－Granite】
Y世代女仔，用Y世代視角，探索社會、經濟、生活、環保、消費、文化及品味，話你知「我咁睇」，想知「你點睇」。

撰文 : Granite

欄名 : WHY世代

相關文章

港人疫情前寧願「快閃」旅遊　本地遊靠「食老本」點吸引市民？
2020/06/19
港人疫情前寧願「快閃」旅遊　本地遊靠「食老本」點吸引市民？
DONKI疫市擴充大受歡迎 解旅遊癮比商品本身更吸引？
2020/07/24
DONKI疫市擴充大受歡迎 解旅遊癮比商品本身更吸引？
海洋公園推「森度遊」吸客　你願意付$380行山嗎？
2020/09/25
海洋公園推「森度遊」吸客　你願意付$380行山嗎？

最新專欄文章 更多

博客 - 【Staycation】無視限聚令「屈蛇」酒店房大開派對　「顧客永遠是對的」真的合理嗎？
2020/10/09
【Staycation】無視限聚令「屈蛇」酒店房大開派對　「顧客永遠是對的」真的合理嗎？
博客 - 海洋公園推「森度遊」吸客　你願意付$380行山嗎？
2020/09/25
海洋公園推「森度遊」吸客　你願意付$380行山嗎？
博客 - 【報復性消費】實體書籍竟成「報復性消費」目標　網絡時代的迷思
2020/09/18
【報復性消費】實體書籍竟成「報復性消費」目標　網絡時代的迷思
博客 - 照顧者照顧別人　誰關心照顧者的需要？
2020/09/11
照顧者照顧別人　誰關心照顧者的需要？
博客 - 【Zoom開學】在家開學放大家庭貧富差距？捐贈二手電腦締造學習平等
2020/09/04
【Zoom開學】在家開學放大家庭貧富差距？捐贈二手電腦締造學習平等
Local Tour 新冠肺炎疫情 旅發局 天壇大佛 山頂 新華旅遊

下一篇文章

【5G手機】5G手機陸續應市　但香港5G網速趕得上嗎？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【國泰裁員】空姐轉行選擇多　飛機師被裁又可做甚麼？駕駛機場巴士可以嗎
【國泰裁員】空姐轉行選擇多　飛機師被裁又可做甚麼？駕駛機場巴士可以嗎
博客 - 【iBond 2020】新iBond抽唔抽？　定留錢買iPhone？
【iBond 2020】新iBond抽唔抽？　定留錢買iPhone？
博客 - 【業績分析】拆解中國鐵塔股價走低原因
【業績分析】拆解中國鐵塔股價走低原因
博客 - 35歲男醫護月入6萬元　婚前置業應如何計劃？
35歲男醫護月入6萬元　婚前置業應如何計劃？
博客 - 年輕人抱有這樣心態　只會害了自己
年輕人抱有這樣心態　只會害了自己
博客 - 【危疾保險】比較友邦、宏利、保誠終身危疾保險　邊份持續癌症治療保障最全面？
【危疾保險】比較友邦、宏利、保誠終身危疾保險　邊份持續癌症治療保障最全面？