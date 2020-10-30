▲ 【孤寒有樣睇】五個面相特徵 助你觀測身邊人是否「孤寒度縮」

「孤寒」或是「吝嗇」或是「度縮」的人，總會盡大努力保護自己的一分一毫，這樣還算得過去，但若衍生為「貪小便宜」，甚至彎想盡辦法在他人身上拿著數，就有點兒那個，令人敬而遠之。到底，「孤寒」的人有冇樣睇？

研究玄學多年，並閱人無數擁有豐富公關廣告經驗的黃美雲，便撰文列出「孤寒有相睇」的五大面相特徵，看看你是否認同：

印堂極窄

鼻孔小、眼睛小

連眉

眉耷眼耷

人中短、淺、窄

1.印堂極窄

極之計較，凡事以自己利益行先，愛佔別人便宜。而且不怕「面懵」，做事比較難看。

2.鼻孔小、眼睛小：

鼻孔小指正面看不見鼻孔，像特朗普。眼睛小指眼形小而圓（並非指幼長秀氣的形狀）。有這組合的人精打細算，強項是花別人的錢、用別人的裙蓋自己的腳，「攞威」最快，一談到自掏腰包，「攞」錢最慢。

3.連眉：

連眉的人，小心眼、大想頭，滿肚密圈，滿口承諾，就是不兌現，他說多愛你也沒意義，他只愛自己。

4.眉耷眼耷：

多數陰濕，城府甚深，自以為精明，常以為可以以小搏大、由無變有，若加上眼神閃爍，是商場上極可怕的對手，因為他們籌劃得很周密、算得你好盡。

5.人中短、淺、窄：

本身已福薄，性格又斤斤計較，瞻前顧後，行事不爽快，說話欠焦點，人際關係較遜，他無論對自己或身邊的人，都不豪爽。