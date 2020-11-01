  • 24°C
香港時間 : 20201101日 (日) 10:46
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : 螞蟻上市 國泰股價 抽新股 騰訊 小米 中芯股價 滙豐股價 領展 ETF 內銀股

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【移民澳洲】港女生由工作假期到移民澳洲 經歷過農場屠房辛苦工 到捱出頭經營餐廳做老闆

澳紐 10:00 2020/11/01

分享：

工作假期，某程度是移民的前奏，既可感受在地生活，亦可考慮長期落地生根的計劃，而30歲前可說是「人生臨界點」。80後女生曾千祐（Pearls）2010年到澳洲工作假期，由做農場工、屠房工，到入籍澳洲並開業經營餐廳，她回溯當中經歷：「路是自己選擇的，用爬我也會把它爬完。」

農場屠房人工低　工作辛苦

Pearls赴澳洲後第一份工是墨爾本郊區的農莊工作。「工作不好找，兩個月後第一份工在農場，當時時薪12澳元。那年頭的規定是要做滿3個月，才可申請第二年留低，所以點都要做到。2月正值嚴夏，烈日當空相當辛苦。當時識到現在的台灣男友，後來我們雙雙辭職，轉到新南威爾斯州一個小鎮的屠場工作。」

在澳洲，自然要親親小袋鼠。

Pearls自言細細粒，夥拍大隻男友找工作總會有好處，但她指對港女來說，屠場工作確實太粗重。「工作第一天，身上那種腥臭久久不散，手指痛到洗頭也洗不了。我當然不是做宰牛那個崗位，只做包裝肉類的工作，手雖痛但流水綫不會為你停下來，我要像千手觀音般包牛肉，記得時薪是20澳元。有次路過屠房後面，剛好看到宰牛後『排紅（血）』一幕，差點嘔出來。」

移民轉捩點　任職大堡礁旅業

辛勞過後，Pearls和男友決定獎賞自己來一個大堡礁假期，他倆到聖靈群島（Whitsundays）遊玩。那時認識了一個台灣男仔，得知他因工作簽證到期而快要離職，Pearls和男友則剛好補上其空缺。在大堡礁工作半年期間，Pearls形容是絕世筍工，陪客人玩每天都開開心心，心裏也非常感恩。

大堡礁聖靈群島（Whitsundays）。

可惜不久之後，聖靈群島地區的兩個大堡礁行程公司合併，Pearls和男友也告失業了。「但公司非常有人情味，會替失業的員工盡量安排工作，我被安排到當地一家酒店面試做接待，但被老闆嫌棄英文不夠好，我則反問他有沒有計劃開拓中國市場，他說有意思但沒有方法，我隨口說要不要讓我試試，他竟然說好。」

Pearls在白天堂沙灘工作時的相片，也是她工作最愜意的時光。

就是此機會，Pearls用在大堡礁認識到的中國富豪人脈，將客人帶到酒店內，用半年的工作假期，成功達到老闆要求，更換得一個僱主擔保機會可以移民澳洲。之後她由Sales Coordinator晉升到Sales Manager，後來換了一間更大的度假島嶼，由商務發展經理升到亞洲區的銷售主管，在旅遊業頗有發揮。

前澳洲移民官拆解澳技術移民，最快3年申居留權，了解按【下一頁

酒店上班   下班兼顧餐廳業務

同一時間，Pearls亦與男友在大堡礁的艾爾利海灘（Airlie Beach）經營第一間餐廳Cool lala。「因為男友是廚師，故放心讓他發展。中餐廳只有40幾個座位，由2015年經營至2018年，投資金額為8.5萬澳元（約46萬港元）。頭一年很慘，要靠酒店份糧支撑，我放工後又要過去幫手，幾乎日日朝九晚九，之後才踏入穩定期。可惜因2017年澳洲遇上世紀颱風，餐廳大受破壞，又要從頭來過，但幸好有保險可以cover損失。」

後來，Pearls的男友因做中菜很出色，被邀至酒店營運餐廳Mira，投資額約20萬澳元（約110萬港元），Cool lala亦頂手予其他人經營。Mira開業不久，生意已上了軌道，Pearls亦辭了酒店的工作全心一齊做。今年3月簽約開另一間餐廳Tai Thai，但因疫情關係，延至今個月才開業。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

經營餐廳 人力成本最貴

經營餐廳多年，Pearls說澳洲做生意最大問題是當地人工頗高。請一個沒有經驗的職員，最低時薪基本25澳元。「以我餐廳為例，如員工洗碗3個月之後，我便得支付時薪25澳元另加9.5%的退休金，算是頗沉重的開支。」

總的來說，Pearls亦很滿意在澳洲的生活。「雖然這邊交稅略重，但完全可以用諸於公民，譬如在疫情下的3月到9月，每個公民已派發約9萬港元的津貼。若我們做生意的，澳洲政府補貼2萬澳元，另外1萬則是昆士蘭省政府給的，以作營運生意之用。」可見澳洲的對應疫情安排頗有水平。

Pearls現居艾爾利海灘兩層連車位的平房，35萬澳元（約190萬港元）已買到。

 

【原文︰80後女生昆士蘭工作假期到移民 從屠場包裝工到開泰式餐廳

撰文 : 馮柏偉

欄名 : 移民點滴

相關文章

【移民澳洲】澳洲新簽證安排已生效 3類港人可延長居留期5年
2020/08/24
【移民澳洲】澳洲新簽證安排已生效 3類港人可延長居留期5年
【移民澳洲】從留學到任職銀行業　港女生嘆澳銀行業年年裁員　愈來愈難做
2020/09/14
【移民澳洲】從留學到任職銀行業　港女生嘆澳銀行業年年裁員　愈來愈難做
【移民澳洲】女護士棄港高薪工作移民阿德萊德　工作生活更平衡　重拾醫護工作意義
2020/09/27
【移民澳洲】女護士棄港高薪工作移民阿德萊德　工作生活更平衡　重拾醫護工作意義

最新專欄文章 更多

【移民台灣】前雜誌時裝總監移民台灣　創業遇疫情　讀短期課程自我增值
2020/10/26
【移民台灣】前雜誌時裝總監移民台灣　創業遇疫情　讀短期課程自我增值
【移民荷蘭】90後港女生赴荷蘭升學　曾寄100份履歷終獲聘　居當地5年可申請入籍
2020/10/18
【移民荷蘭】90後港女生赴荷蘭升學　曾寄100份履歷終獲聘　居當地5年可申請入籍
【移民英國】女教師舉家移民英國倫敦　居住5年獲永居權　重投教育工作
2020/10/11
【移民英國】女教師舉家移民英國倫敦　居住5年獲永居權　重投教育工作
【移居泰國】前亞視製作人楊紹鴻曼谷退休 讚當地醫療水準高
2020/10/04
【移居泰國】前亞視製作人楊紹鴻曼谷退休 讚當地醫療水準高
【移民加拿大】港爸為孩子移民加國 經省提名計劃工作半年即獲移民資格
2020/10/02
【移民加拿大】港爸為孩子移民加國 經省提名計劃工作半年即獲移民資格
餐廳 創業 移民 工作假期 簽證 居留權 大堡礁 澳洲

下一篇文章

【移民台灣】前雜誌時裝總監移民台灣　創業遇疫情　讀短期課程自我增值
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【BNO移民英國】用BNO移民英國咁簡單？移民專家拆解3大謬誤
【BNO移民英國】用BNO移民英國咁簡單？移民專家拆解3大謬誤
【移民澳洲】技術移民計分制度 要達基本要求65分難唔難？
【移民澳洲】技術移民計分制度 要達基本要求65分難唔難？
【BNO移民英國】經LOTR酌情安排入境英國　需要準備甚麼文件？
【BNO移民英國】經LOTR酌情安排入境英國　需要準備甚麼文件？
【移民澳洲】澳洲2020至21年技術移民職業配額出爐　邊個行業最缺人？
【移民澳洲】澳洲2020至21年技術移民職業配額出爐　邊個行業最缺人？
【BNO移民英國】BNO居留簽證明年1月31日起接受申請　5年簽證費用250英鎊
【BNO移民英國】BNO居留簽證明年1月31日起接受申請　5年簽證費用250英鎊
【退休規劃】2020年10大最佳退休國家出爐　港人新興移民國家排第一
【退休規劃】2020年10大最佳退休國家出爐　港人新興移民國家排第一