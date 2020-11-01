【移民澳洲】港女生由工作假期到移民澳洲 經歷過農場屠房辛苦工 到捱出頭經營餐廳做老闆

工作假期，某程度是移民的前奏，既可感受在地生活，亦可考慮長期落地生根的計劃，而30歲前可說是「人生臨界點」。80後女生曾千祐（Pearls）2010年到澳洲工作假期，由做農場工、屠房工，到入籍澳洲並開業經營餐廳，她回溯當中經歷：「路是自己選擇的，用爬我也會把它爬完。」

農場屠房人工低 工作辛苦

Pearls赴澳洲後第一份工是墨爾本郊區的農莊工作。「工作不好找，兩個月後第一份工在農場，當時時薪12澳元。那年頭的規定是要做滿3個月，才可申請第二年留低，所以點都要做到。2月正值嚴夏，烈日當空相當辛苦。當時識到現在的台灣男友，後來我們雙雙辭職，轉到新南威爾斯州一個小鎮的屠場工作。」

▲ 在澳洲，自然要親親小袋鼠。

Pearls自言細細粒，夥拍大隻男友找工作總會有好處，但她指對港女來說，屠場工作確實太粗重。「工作第一天，身上那種腥臭久久不散，手指痛到洗頭也洗不了。我當然不是做宰牛那個崗位，只做包裝肉類的工作，手雖痛但流水綫不會為你停下來，我要像千手觀音般包牛肉，記得時薪是20澳元。有次路過屠房後面，剛好看到宰牛後『排紅（血）』一幕，差點嘔出來。」

移民轉捩點 任職大堡礁旅業

辛勞過後，Pearls和男友決定獎賞自己來一個大堡礁假期，他倆到聖靈群島（Whitsundays）遊玩。那時認識了一個台灣男仔，得知他因工作簽證到期而快要離職，Pearls和男友則剛好補上其空缺。在大堡礁工作半年期間，Pearls形容是絕世筍工，陪客人玩每天都開開心心，心裏也非常感恩。

▲ 大堡礁聖靈群島（Whitsundays）。

可惜不久之後，聖靈群島地區的兩個大堡礁行程公司合併，Pearls和男友也告失業了。「但公司非常有人情味，會替失業的員工盡量安排工作，我被安排到當地一家酒店面試做接待，但被老闆嫌棄英文不夠好，我則反問他有沒有計劃開拓中國市場，他說有意思但沒有方法，我隨口說要不要讓我試試，他竟然說好。」

▲ Pearls在白天堂沙灘工作時的相片，也是她工作最愜意的時光。

就是此機會，Pearls用在大堡礁認識到的中國富豪人脈，將客人帶到酒店內，用半年的工作假期，成功達到老闆要求，更換得一個僱主擔保機會可以移民澳洲。之後她由Sales Coordinator晉升到Sales Manager，後來換了一間更大的度假島嶼，由商務發展經理升到亞洲區的銷售主管，在旅遊業頗有發揮。

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酒店上班 下班兼顧餐廳業務

同一時間，Pearls亦與男友在大堡礁的艾爾利海灘（Airlie Beach）經營第一間餐廳Cool lala。「因為男友是廚師，故放心讓他發展。中餐廳只有40幾個座位，由2015年經營至2018年，投資金額為8.5萬澳元（約46萬港元）。頭一年很慘，要靠酒店份糧支撑，我放工後又要過去幫手，幾乎日日朝九晚九，之後才踏入穩定期。可惜因2017年澳洲遇上世紀颱風，餐廳大受破壞，又要從頭來過，但幸好有保險可以cover損失。」

後來，Pearls的男友因做中菜很出色，被邀至酒店營運餐廳Mira，投資額約20萬澳元（約110萬港元），Cool lala亦頂手予其他人經營。Mira開業不久，生意已上了軌道，Pearls亦辭了酒店的工作全心一齊做。今年3月簽約開另一間餐廳Tai Thai，但因疫情關係，延至今個月才開業。

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經營餐廳 人力成本最貴

經營餐廳多年，Pearls說澳洲做生意最大問題是當地人工頗高。請一個沒有經驗的職員，最低時薪基本25澳元。「以我餐廳為例，如員工洗碗3個月之後，我便得支付時薪25澳元另加9.5%的退休金，算是頗沉重的開支。」

總的來說，Pearls亦很滿意在澳洲的生活。「雖然這邊交稅略重，但完全可以用諸於公民，譬如在疫情下的3月到9月，每個公民已派發約9萬港元的津貼。若我們做生意的，澳洲政府補貼2萬澳元，另外1萬則是昆士蘭省政府給的，以作營運生意之用。」可見澳洲的對應疫情安排頗有水平。

▲ Pearls現居艾爾利海灘兩層連車位的平房，35萬澳元（約190萬港元）已買到。

【原文︰80後女生昆士蘭工作假期到移民 從屠場包裝工到開泰式餐廳】