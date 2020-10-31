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甲狀腺癌患者急增17.3%　專科醫生指或與核事故有關

退休及生活保障 18:00 2020/10/31

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甲狀腺癌患者急增17.3%　專科醫生指或與核事故有關

本港2018年各類癌症新增個案數目中，以3種女性常見癌症升幅最多，包括乳癌、子宮體癌以及甲狀腺癌，升幅分別為5.8%、8.3%以及17.3%。臨床腫瘤科專科醫生謝耀昌料港人患甲狀腺癌人數增加，與早年核電廠事故有關，令附近環境及食物有污染，長遠對人體有影響。

【延伸閱讀】第四期大腸癌　5年存活率不足1成

香港癌症資料統計中心早前公布2018年本港癌症新症數目，當中甲狀腺癌的升幅最多，錄1,037宗，較2017年的884宗上升17.3%及上升一位；男女新症2018年分為231及806宗，分別較2017年的181及703宗，升27.6%及14.7%。

醫管局香港癌症資料統計中心總監黃錦洪指，甲狀腺癌發病率上升或與診斷進步有關，患者多可於早期已找出，大多甲狀腺癌患未見特別原因。

女性風險 較男性高逾2倍

謝耀昌則指出，女性患甲狀腺癌的風險較男性多近2至3倍，患者大多為30歲或以上；此外，他估計輻射亦是其中一個原因，舉例早年日本發生福島核電事故，當時已指或令附近環境及食物，如海產、農作物或水果等帶有輻射，當人們進食有關食物時，或攝取到輻射殘餘物，有可能會增加患甲狀腺癌的機會。

責任編輯：黃懌勤

（節錄）

【原文：早年核電事故 料甲狀腺癌患者增（收費文章）】

欄名 : 危疾知多啲

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