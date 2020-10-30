▲ 【理財學堂】經濟不平等未解決 七年內或再爆社會革命

法國、德國再封鎖；意大利單日增2.2萬破頂；美國多州單日新增創紀錄……歐美新冠疫情第二波爆發業已啟幕；隨著更冷的冬天近在眼前，新一波勢「更殘酷、更致命」。疫情反彈或令第三季經濟大幅反彈的歐美重陷雙底衰退，民眾怨氣同恐大爆煲，「新債王」岡拉克（Jeffrey Gundlach）最新警告，經濟不平等或令2027年前發生某種意義的「革命」。

法德祭二度鎖國 恐慌購買潮再顯

過去十日新增感染近200萬例的歐洲，肺疫第二波爆發的颶風正愈演愈烈。

周三（28日），兩大火車頭法國、德國雙雙宣布二度鎖國一個月：

法國－將自周五（10月30日）起關閉除學校、工作場所外的非必要性商業場所，民眾除購買必需品、就醫、一小時鍛煉外，需呆在家中；

德國－將自下周一（11月2日）關閉餐廳、酒吧、劇院，商店須嚴限進入。

在此之前，西班牙、捷克等國已宣布全國進入緊急狀態，連串消息發酵令金融市場上演「黑色星期三」，道指挫近千點或3.4%，恐慌指數升至6月以來最高，英法德股市跌2.6%至4.2%不等，原油期貨跌逾5%。

而在遭遇寒流、落雪紛紛的花旗國，情況同不容樂觀，中西部的猶他州、俄亥俄州、奧克拉荷馬州等紅州，單日新增齊飆升，深紅的德克薩斯更超紐約、加州、佛州成為全美第一重災區。

儘管法國警告，歐洲與新冠疫情的苦鬥恐至少持續到2021年夏季，但不滿「自由」得而復失的數千人，在米蘭、巴塞羅那等城市發起反限制、反宵禁示威，並演變為洗劫商場和街頭縱火。

與此同時，恐慌購買潮似苗頭再顯，德國上周廁紙、消毒劑的銷售量分別較第二波爆發前激增約90%、73%；而美國烘焙類食品的需求，過去三周更按年激增3400%。

經濟不平等加劇 4年後怪象更多

第二波疫情爆發，令普遍預期歐元區、美國第三季GDP將錄破紀錄增長的市場，愈來愈擔心第四季將重陷雙底衰退。

經濟學人智庫（EIU）發表報告就稱，大流行之後伴隨人口危機，將令慢增長、高負債的「僵屍化」情況成為未來幾十年發達經濟體的普遍特徵。

現時各國政府忙於抗疫而無暇擔憂財政赤字，但債務問題始終要解決，而倘若通脹意外上升，央行將別無選擇選擇加息，恐致主權債成本急升並構成很大風險。

「新債王」岡拉克警告 經濟不平等或掀革命

「新債王」岡拉克更警告，到2027年前，經濟不平等通過財政及貨幣政策的加劇，或引致某種意義的革命（some sort of revolution），並將令2024年的總統選舉直接置於社會、經濟、政治大規模變革的路徑中。

預測特朗普11月將成功連任的他並預言，

我早已說過，如果你認為2016年出乎意料，那就等到2020年；如果你現在認為2020年不尋常，那就等到2024年迎接前所未見的怪現象。

岡拉克會否一語成讖？答案快將揭曉。