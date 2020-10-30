▲ 【理財個案】持倉帳面蝕15% 34歲青年月入3萬6 如何盡早達到財務自由？

近年愈來愈多人嚮往盡早達到財務自由，當中要適當地做到財富增值。有投資者今年34歲，月入36,000元，每月可以儲約20,000元，希望增加被動收入，長遠可以盡早達到財務自由。但他現時的股票持倉令他帳面虧損不少，想知道應如何改善組合。

財務自由4個習慣，你有冇做？按【此頁】了解

持倉帳面蝕15%

持倉股份 股份 股數 滙豐 （00005） 1,600股 電能實業 （00006） 2,000股 中華煤氣 （00003） 7,000股 阿里巴巴 （09988） 300股 中石化 （00386） 10,000股 海信家電 （00921） 4,000股 歐康維視生物 （01477） 1,000股 康方生物 （09926） 1,000股

投資組合目前整體帳面虧損約15%，主要源自滙豐及中石化。目前有現金10萬，原計劃長期持有滙豐、電能實業、中華煤氣及阿里巴巴4隻股份，而中石化是在早期油價稍高時買入，想待日後回升一點後換馬，現在先作收息之用。

另外，他亦想知應否趁現在股價稍低時增持個別股份？還是月供股票？

先增值 再想現金流

理財專家龔成認為，當要進行財富累積及財務自由時，就應運用「先增值，後現金流」作方法，即是年輕人應投資較多增值類資產，而較年長的，則應投資較多保守類項目。這是因為年輕人的財富系統未成形，同時負擔較少，可承受的風險度較高，所以會着重增值為先。

投資初期應選擇較有潛力的股票，令財富較快增值，當增值到一定金額後，可開始將財富分配至平穩增值型股票，然後到年紀漸長或已累積了相當財富後，才漸漸轉成收息型股票。

「平穩增值股」+「潛力股」並行

由於事主還年輕，龔成建議滙豐、中石化、電能及中華煤氣不宜持有太多；另外，歐康維視生物及康方生物雖然是潛力股，但無盈利，風險高，亦不宜持有太多。

換入「新血」，龔成建議「平穩增值股」+「潛力股」並駕齊驅，不過，假如對潛力股的知識不多，可以集中在平穩增值股先，潛力股只能小注。做月供股票，每月可投放5,000元。

可考慮月供的「平穩增值股」︰

若想月供增長力高一點的股份，可考慮以下名單，但就要明白波動性會比上述股份更高，同時風險更大，要自己平衡︰

就現時市況而言，龔成表示大市仍處合理區，建議可以一邊投資一邊保留現金，待大跌市時出手。如果能在這段時間學好選股等技巧，到大跌市時就能把握機會，財富增值會更明顯。

月供股票愈供愈跌，點算好？理財專家教路，按︰【下一頁】

責任編輯︰陳啟昌

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