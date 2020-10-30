▲ 【5G手機】5G手機陸續應市 但香港5G網速趕得上嗎？

iPhone 12推出市場，5G手機吸引用家關注。不少iPhone忠實用家都趁著iPhone12推出順便升級5G網絡服務。薑餅人也在用iPhone 12 Pro搭配5G網絡，上網速度比4G快無懸念，但最重要還是手機處理器的效能。

iPhone12 處理器超有感

今次iPhone12的A14的升級實在是超有感，即使與iPhone 11 Pro相比也有明顯提升，更何況是手拿著iPhone 6要升級的用家了。大家若追求用機體驗，入手iPhone 12是無懸念了。

5G網速受制各種因素

iPhone12主力賣點是5G網絡，5G最大的賣點自然是下載速度快。不過，薑餅人也要提提各位用家，5G的下載速度快慢也受制於很多原因，包括使用不同的頻帶會帶來不同的連線速度。

香港5G下載速率全球十大不入

據最近由Opensignal在15個經濟體進行的5G網絡表現所發表的研究便顯示，香港的排名竟然在15個地區中排第12名，網速只有129Mbps，沒錯是比4G快了5倍有多，但卻與不少人認為5G會像光纖般提供1Gbps的連線速度相差甚遠。報告中還提及地方包括：

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Opensignal公布各地5G網絡速度調查研究結果：

1.沙地阿拉伯（下載速率：377.2Mbps）

2.南韓（下載速率：336.1Mbps）

3.澳洲（下載速率：215.8Mbps）

4.台灣（下載速率：211.8Mbps）

5.西班牙（下載速率：201.1Mbps）

6.科威特（下載速率：185Mbps）

7.加拿大（下載速率：183.7Mbps）

8.意大利（下載速率：171.1Mbps）

9.泰國（下載速率：169.8Mbps）

10.瑞士（下載速率：165.6Mbps）

11.英國（下載速率：130.1Mbps）

12.香港（下載速率：129.4Mbps）

13.德國（下載速率：107Mbps）

14.荷蘭（下載速率：92.6Mbps）

15.美國（下載速率：52Mbps）

導致這樣的調查結果，其實與不同國家在5G網絡的部署有很大的關係。

薑餅人相信傳送速度較快國家所使用的頻帶，主要是3.5GHz，這個頻帶能够提供較現時4G快速的傳送速度。

至於位處榜末的國家如美國，則是在利用低頻帶的頻譜如600-700MHz來提供5G覆蓋。

不過，低頻帶的特點是覆蓋廣但傳送速度慢，這樣一來，用戶手機雖然顯示5G訊號，但傳輸速度卻可能和4G網絡沒有太大分別。

比拼3香港與CSL 哪個5G網速更佳

香港現時的5G網絡有很大部份都是透過重整舊有的3G或4G頻譜來提供服務，因此在傳輸速度上應不及5G的3.5GHz頻譜。

薑餅人利用3香港的5G SIM卡在iPhone 12 Pro作網速測試，下載速度只有約100Mbps，網絡延遲更高達17微秒，與5G所說的單位數微秒延誤相差甚遠。

至於在同一地點，CSL的5G網絡下載速度卻高達369Mbps，這當中除了CSL頻譜資源較多外，也可能是因為3香港以低頻帶的頻譜作5G有關。

這樣做對網絡商而言也無可厚非，因為以現有網絡設備上加設備支援5G，是最能够快速把5G網絡覆蓋全港的方法。

網絡商有錢也找不到發射站

若要以新的頻譜建網，現有的發射站數量就要倍增，才能達到現時4G的覆蓋效果。

由於香港樓價高企，加上不少人對流動網絡的電磁波有擔憂影響健康，網絡商要找天台建發射站也不是有錢便行。這樣令香港的真正高速5G的覆蓋可能僅限於黃金地段人口較多的地區，其他地區以現有頻譜重整作5G才是具有效益之道。