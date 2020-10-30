阿里巴巴張勇獲選《福布斯》中國最佳CEO　5大成功秘訣是什麼？

▲ 獲選《福布斯》中國最佳CEO 阿里巴巴張勇5大成功秘訣 -

《福布斯中國》早前發布2020福布斯「中國最佳CEO」排行榜，根據公司連續3年的經營業績，參考其市值、淨利潤及增長率、資產收益率、股本回報率等基礎財務指標，評選出表現優秀的CEO。阿里巴巴集團 （09988） 董事會主席兼首席執行官張勇獲選為「中國最佳CEO」。這位創辦「雙11購物狂歡節」、接棒電商王國的CEO，有何成功秘訣？

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張勇如何成為馬雲接班人？

張勇畢業於上海財經大學金融系，先後在安達信、普華永道兩大會計師事務所工作。2007年加入阿里巴巴後，他先後出任淘寶首席財務官、首席運營官、淘寶商城總經理，更在2009年創辦網購盛事「雙11」購物節，透過舉辦大規模促銷活動，成功提升淘寶商城的銷售額。2011年，他將淘寶商城轉型成天貓後，擔任天貓總裁。2年後，他開始擔任阿里巴巴的首席營運總監，帶領集團拓展業務，建立物流平台菜鳥網絡，創立了「手機淘寶」，並成立「天貓國際」將淘寶網購平台帶向國際。

2015年張勇接任阿里集團首席執行官，去年他更從馬雲手中接棒，出任集團董事會主席。張勇在阿里巴巴期間備受馬雲賞識及重任，他曾在CNBC撰文分享，他工作時會採用以下原則，令他能帶領集團面對激烈的競爭，創下高速增長的業績。

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1. 與自己競爭

張勇認為，在商業市場上有激烈的競爭並非壞事，而且是一件幸運的事。要時刻保持清醒，一直學習及創新。如果天真地認為市場上沒有競爭對手，這個想法很快便會被證明是錯誤的。

2. 着眼未來 而非過去

他認為，未來的成功是將取決於今日繪製的藍圖。 要從長遠考慮結果，而非只計較短期結果。不要因短期結果而選擇冒險，因為你或會忽略了事情的潛在轉變，並錯過關鍵的機會。

3. 擁有孤注一擲的勇氣

領導者必須具有果斷的判斷力，在商業世界裡，要在關鍵時刻有勇氣孤注一擲，承受有機會失去所有的風險，才能贏得大局。

4. 與看清大局的人作伴

「不識廬山真面目，只緣身在此山中。」當在工作時想要看清大局，就要懂得抽離，或與向能給予你不同視角的人請教。以他為例，他經常與馬雲交流，分享彼此的看法。

5. 聘請敢於冒險的管理層

不少求職者只想要工作和工資，張勇認為他們的想法很短視。他更傾向聘請願意接受挑戰冒險家，因為他們擁有野心，想要建立屬於自己事業。他會對領導層的應徵者說：「如果你只是追求穩定的工作，那就不要來這裡。我不能保證你將會成功，但我可以保證你將會面對一場冒險。」

憑這句說話，張勇總能聘用到有創新思維、願意接受挑戰的人選。

責任編輯：李瑩