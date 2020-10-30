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【萬聖節2020】小朋友可以玩Trick or Treat！精選萬聖節3大好去處

消費錦囊 15:05 2020/10/30

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【萬聖節2020】小朋友可以玩Trick or Treat！精選萬聖節3大好去處

明天就是萬聖節啦！惟受疫情影響，今年萬聖節的氣氛不如以往，不少萬聖節活動取消，想慶祝還有甚麼選擇？本網精選了3個萬聖節好去處，無論是大人、小朋友都有適合的活動！

【延伸閱讀】【雙11】友和YOHO雙11購物節　多款電子產品低至$11

VR鬼叫派對夜

VAR LIVE於10月30日及31日舉辦「VR鬼叫派對夜」，凡購買萬聖節VR套票，即可享VR遊戲體驗券3張、Blue Girl Fresh任飲（任飲時間90分鐘）及免費提供萬聖節裝飾／紋身。

收費：萬聖節VR套票 280元
時間：中午1時至晚上9時
地址：荔枝角長義街9號D2 Place ONE 1樓114-127號舖
電話：6239 2699
預訂網站

紗廠怪朋友

為迎接萬聖節，南豐紗廠除了節日佈置，更有萬聖節特備節目。在10月30至11月1日（中午12時至晚上8時），小朋友只需自攜萬聖節主題的容器，便可到特定商戶與店員大玩Trick or Treat。

    點擊圖片放大
    +2

時間：上午10時至下午10時
地址：荃灣白田壩街45號南豐紗廠

鴨靈號

另類萬聖節選擇，有否想過在維港渡過萬聖節？在10月30日及31日，鴨靈號會放上萬聖節裝飾，船上更會提供萬聖節道具供大家拍照，夜晚的時候鴨靈號的帆更會轉為綠色，充滿萬聖節氣氛！

不過，10月31日晚上「幻彩詠香江航班」已經額滿，想在船上過萬聖節就要盡早報名啦！

    點擊圖片放大

收費：成人 120元至200元／小童及長者 90元至160元
聯絡方法：致電3759 7070／Whatsapp至9622 1679
訂購網站

責任編輯：曹佩鈞

 

欄名 : 消費錦囊

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