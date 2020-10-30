【危疾】乳癌患者年輕化趨勢　患乳癌是否一定要切除乳房？（教你如何自我檢測4個貼士）

▲ 【危疾】乳癌有年輕化趨勢 自我檢測4個貼士 -

乳癌患者有年輕化趨勢。乳癌是香港10大癌症之一，以往乳癌確診年齡以60歲以上為主，近年20、30歲的病人亦有出現。縱使乳癌個案數量上升，但治療乳癌方法漸成熟，相應的乳癌治療藥物亦增多，不少乳癌患者治療後都能重獲新生，過正常生活。

臨床腫瘤科專科潘智文醫生指，及早發現和診斷有效提升乳癌治癒率，惟好多人聽到乳癌、癌症都會恐懼，甚至有不少謬誤。

「發現自己乳房有硬塊時難以啟齒，不敢告訴家人和求醫，有少許諱疾忌醫的情況，反而或錯過治療的黃金機會。」

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患乳癌一定要局部切除？醫生拆解迷思

傳統印象覺得患乳癌，就要把整個乳房「一刀切」免留後患，外科專科醫生黃德敏指可因應腫瘤大細、病人狀況來決定可否做局部切除。術後需連同電療一併做，以鞏固療效、減低復發風險。

但到底是否人人都可做局部切除，做之前應考慮甚麼因素？黃醫生解釋：

「如乳房不只一個位置有腫瘤、腫瘤位置好散，或病人本身患有硬皮症，皮膚受少少刺激就易敏感和硬化，一電就受太大影響的話，就不適合做電療。」

除此之外，若病人曾於該位置做過電療，不論為乳癌復發者，抑或其他癌症病人，都不建議再做電療。「因每個身體部分，都有能承受電療的最大限額。」

如病人腫瘤太大，但又不希望切除整個乳房，可找腫瘤科醫生做諮詢，一般可做手術前化療，利用化療藥將腫瘤縮細，盼做到局部切除。

副作用可靠藥物紓緩 病人可過正常生活

潘智文醫生指，現時治療乳癌的藥物推陳出新，治療方案亦可個人化，希望病人於治療期間亦可過正常生活。

「好多女士一聽到乳癌就情緒波動、好驚，因為不熟悉、覺得前景不明朗。現時好多藥物都可對症下藥，亦有減輕副作用的藥物，病人的副作用多屬中度至輕微，毋須太恐懼。」

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4個自我檢測小貼士

1.每月定期自我檢查。

2.用手觸摸全個乳房，乳頭對下、腋下淋巴位置都要摸，檢查會否有硬塊。最好於經期後才摸，因經期前乳房會有少少腫脹，或會凹凹凸凸、有少許痛楚。

3.每年做一次婦科檢查，懷孕期間可於產前檢查時一併檢查乳房。

4.年過40歲，或有乳癌家族史的女士，最好每兩年照一次乳房X光和超聲波。

一旦不幸患上嚴重疾病，醫療費用往往讓患者或家人大失預算，隨着社會對保險產品的認識增加，不少人都會買保險為自己及家人提供保障。考慮購買危疾保險或醫療保險時，應留意保險的條款，了解保險所提供的保障是否足夠，包括受保疾病及保障額等。

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作者：吳霆俊

責任編輯：周美好、李越樺、李瑩