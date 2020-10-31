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《財富》全球最具影響力女性排名　港交所主席史美倫上榜

職場 14:00 2020/10/31

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《財富》全球最具影響力女性排名 港交所主席史美倫上榜

近日美國知名財經雜誌《財富》（Fortune）公布2020年度「全球最具影響力的商界女性」排行榜，評選50位全球商界女性精英代表，中國平安集團聯席CEO陳心穎、格力電器董事長董明珠、滴滴出行總裁柳青等中國女企業家紛紛上榜。

【盤點招攬空姐空少行業：按此

排行榜評選標準，包括每位女性候選人所任職公司的規模及在全球經濟中的地位、業務穩健度與發展方向、以及候選人自身的職業道路及其社會文化的影響力。

藥廠CEO助抗疫 列首位

排名首位的是製藥公司葛蘭素史克CEO艾瑪．沃爾姆斯利（Emma Walmsley），她不但將公司資源投放對抗新冠肺炎疫情當中，又同時保持公司的蓬勃發展。而排名第2的是中國平安集團聯席CEO陳心穎，其在應對中國疫情方面發揮極大的關鍵作用。

此外，格力電器董事長董明珠與滴滴出行總裁柳青分別排名第5位及第15位，她們都在疫情爆發期間，付出不少努力，例如舉辦促銷直播活動、啟動防疫基金等。

香港方面，港交所 （00388） 首位女主席史美倫今年排名第43。她自2018年出任港交所主席一職，2020年再次獲委任至2022年。

責任編輯：蕭寶玲

（節錄）

【原文：《財富》商界女性排名 港交所主席史美倫上榜

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欄名 : 職場百科

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