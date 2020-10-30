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【滙豐戶口】滙豐推全新綜合理財戶口「滙豐One」　做任務獲抽獎機會贏100萬「獎賞錢」

日常開支 11:51 2020/10/30

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【滙豐戶口】滙豐推全新綜合理財戶口「滙豐 One」　參加抽獎有機會贏100萬「獎賞錢」

滙豐銀行10月27日推出全新綜合理財戶口「滙豐One」，取代滙豐運籌理財。滙豐銀行更推出多項優惠吸客，新客戶即日起開戶最多可享3,550元獎賞，現有客戶亦可享高達2,800元獎賞。新舊客戶完成指定任務，即可參加100萬「獎賞錢」抽獎活動。

【延伸閱讀】滙豐11月起取消26項基本銀行服務收費　逾400萬名客戶料受惠

凡成功以滙豐流動理財應用程式開立One戶口的現有或新客戶，並在2021年2月至3月期間維持新資金達指定金額，最多可享750元現金獎賞。新客戶轉入新資金介乎1萬至3萬元以下，現金獎賞150元；新資金介乎3萬至5萬元以下，現金獎賞450元；新資金5萬元或以上，現金獎賞750元。

滙豐One推百萬大抽獎

此外，滙豐亦推出百萬大抽獎，送出100萬「獎賞錢」。One客戶每完成一個指定理財任務，即可獲1張抽獎券，完成5項任務即有5個抽獎機會；而每項理財任務本身分別設有指定的現金回贈。

同時，若成功推薦親朋好友成為滙豐One客戶，每成功推薦一次，介紹人及受薦者均可獲100元現金回贈，最多可享10次推薦獎賞。需要注意的是，被推薦的親友要在成功開戶後10日內，經「轉數快」轉帳1元予介紹人，並在「受款人提示訊息」標記「MGM」，而只有第一位收到這筆「轉數快」轉帳的推薦人，才算推薦成功。

責任編輯：曹佩鈞

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欄名 : 生活理財

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