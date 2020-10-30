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一日限定優惠！Luna Cake北海道雙層芝士蛋糕系列／北海道牛乳卷系列買一送一

消費錦囊 10:30 2020/10/30

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為慶祝Luna Cake踏入10週年，Luna Cake推出北海道雙層芝士蛋糕系列／北海道牛乳卷系列買一送一，優惠只適用於10月30日！

Luna Cake門市及網店都可享有此優惠，數量限定，售完即止。優惠以正價計算及將按售價較高者收費，味道供應量視乎各門市情況而定或有所不同。每人只限購買一次，每次限購一套北海道雙層芝士蛋糕系列及一套北海道牛乳卷蛋系列。

Luna Cake門市一覽

撰文：hket小編

欄名 : 消費錦囊

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