一日限定優惠！Luna Cake北海道雙層芝士蛋糕系列／北海道牛乳卷系列買一送一 消費錦囊 10:30 2020/10/30 分享： 為慶祝Luna Cake踏入10週年，Luna Cake推出北海道雙層芝士蛋糕系列／北海道牛乳卷系列買一送一，優惠只適用於10月30日！ Luna Cake門市及網店都可享有此優惠，數量限定，售完即止。優惠以正價計算及將按售價較高者收費，味道供應量視乎各門市情況而定或有所不同。每人只限購買一次，每次限購一套北海道雙層芝士蛋糕系列及一套北海道牛乳卷蛋系列。 Luna Cake門市一覽 撰文：hket小編 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 爭鮮北河街店開幕 單顆壽司$2 今日 爭鮮北河街店開幕 單顆壽司$2 【雙11】友和YOHO雙11購物節 多款電子產品低至$11 2020/10/29 【雙11】友和YOHO雙11購物節 多款電子產品低至$11 MOViE MOViE韓國十月文化節 免費換一個月通行證任睇電影（附換領方法） 2020/10/29 MOViE MOViE韓國十月文化節 免費換一個月通行證任睇電影（附換領方法） 【電子錢包優惠】WeChat Pay HK新增「繳交煤氣費」功能 綁定煤氣賬戶即獲$20繳費優惠 2020/10/29 【電子錢包優惠】WeChat Pay HK新增「繳交煤氣費」功能 綁定煤氣賬戶即獲$20繳費優惠 時代廣場「家庭電器用品特賣」 Kenwood／BRAUN／De’Longhi廚具低至2折 2020/10/29 時代廣場「家庭電器用品特賣」 Kenwood／BRAUN／De’Longhi廚具低至2折 著數優惠