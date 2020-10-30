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Lenovo 雙 11 電腦網購優惠低至半價　Toast Box 星洲叻沙買1送1

消費錦囊 07:00 2020/10/30

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新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1、Lenovo ：雙 11 電腦網購優惠低至半價

Lenovo11.11電腦網購節，即日起至11月15日，過百款產品低至半價。購物滿$6,000，即送$200禮劵！最快2日到貨，全店免運費，不設最低消費。

Lenovo網店

此外，Lenovo eShop及LenovoPRO推出限時限量快閃優惠，低至1折，僅限645件，搶購時需預先在網站登記。

    點擊圖片放大
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2、ToastBox：限時優惠！招牌星洲叻沙買1送1

ToastBox限時優惠，只限今日，招牌星洲叻沙買1送1，平均$30/碗 （原價$60/碗）

優惠由上午11時起供應，信德中心分店星洲叻沙原價$62/碗，買一送一平均$31/碗。外賣餐盒需另收$2，土司 / 南洋小食除外 （自備餐盒可豁免收費）。

分店地址及電話

3、KFC：好味速遞/手機點餐 送維他錫蘭檸檬茶

由即日起至11月8日，用KFC手機點餐惠顧滿$25又或者好味速遞落單，即送維他錫蘭檸檬茶同維他錫蘭檸檬茶$3現金券 。

期間限定優惠：出示百佳、惠康、7-11及Circle K購買維他錫蘭檸檬茶之收據，惠顧1人套餐（M1-M6）可減$5。

手機點餐： 滿$25送維他錫蘭檸檬茶500毫升1樽 同 維他錫蘭檸檬茶$3現金券
好味速遞落單：任何惠顧送維他錫蘭檸檬茶250毫升2包 同 維他錫蘭檸檬茶$3現金券

撰文：hket小編

欄名 : 今日優惠精選

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